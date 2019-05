Need for Speed No Limits'te Steve Aoki Rüzgarı Esecek

Electronic Arts, ücretsiz olarak oynanabilen mobil oyunu Need For Speed: No Limits için dünyaca ünlü müzisyen Steve Aoki ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Steve Aoki, 28 Mayıs’ta Need For Speed: No Limits için yayınlanacak güncelleme ile oyuniçi bir karakter olarak karşımıza çıkacak. American DJ ve yapımcı, Nissan 240ZG'ye özel" Neon Future" araç kaporta kitine sahip olmak isteyen oyuncular için bir dizi etkinlik başlatacak.

Ayrıca Aoki’nin geçtiğimiz yılın kasım ayında çıkardığı son albümü Neon Future III’ten şarkılar da adrenalinin tavan yaptığı yarışlara farklı bir hava katacak.

Neon Future adındaki tasarım, Aoki, Need For Speed: No Limits geliştirici ekibi ve Impact Theory tarafından ortaklaşa yaratıldı.

Fütüristik ve siberpunk bir tasarıma sahip olan araç kiti, ünlü bir ismin elinden çıkması sebebiyle 25 yıllık Need For Speed tarihinde özel bir yere sahip.

Aoki, işbirliği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Neon Future, bana insanlığın teknoloji ile bir bütün olduğunu hatırlatıyor. Bu iki şeyi bir araya getirmek, sınır tanımayan gelişmiş bir tür yarattı. Gelecek teması, müziğimden kitaplarıma, tasarladığım kıyafetlerden, yaptığım diğer her şeyde kendini gösteriyor. EA ile böyle bir işbirliğine imza atmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.