Need for Speed Oyunları Dijital Mağazalardan Kaldırılacak!

Need for Speed oyunları dijital mağazalardan kaldırılıyor. Electronic Arts, yaptığı açıklama ile seçili oyunların fişlerinin yakında çekileceğini duyurdu. Detaylar haberimizde.

Yarış oyunları arasında en uzun soluklu serilerden Need for Speed, ilk olarak 1993 yılında satışa sunulmuştu. Dünyanın ünlü otomobil üreticilerinin en pahalı modelleri ile içimizi ferahlatan yollarda yarıştığımız oyun, kısa sürede dikkatleri üzerine ve büyük bir başarı sağlamıştı. Bu da tabii ki bu sene itibarıyla yirmi sekizinci yaşına basan seriye kapı açmıştı.

Birçok farklı stüdyonun elinden birçok farklı oyununu gördüğümüz Need for Speed serisinin sıradaki oyunu, unutulmaz Burnout serisi ile ün kazanmış olan Criterion Games tarafından hazırlanıyor. Ne var ki stüdyo şu anda sıradaki Battlefield oyunu için DICE ile ortak bir çalışma yürüttüğü için, beklenen duyuru da birazcık gecikecek.

Bizler yeni oyun ile ilgili ilk detayları bekleyeduralım, Electronic Arts ise serinin önceki oyunları ile ilgili beklenmedik bir duyuru ile karşımıza çıktı. Topluluk Yöneticisi Mx Myrus tarafından Reddit üzerinden yapılan açıklamaya ile Need for Speed: Carbon, Shift, Shift 2: Unleashed, The Run ve Undercover oyunları dijital mağazalardan kaldırılmaya başlanacak.

Need for Speed Oyunları Dijital Mağazalardan Ne Zaman Kaldırılacak?

İlk etapta oyun içi ekonomiler 31 Mayıs 2021 itibarıyla kapatılmış iken, çevrimiçi hizmetlerin faaliyetleri ise Ağustos ayı içerisinde durdurulacak. Tam tarih olarak, 31 Ağustos 2021 Salı gününe kadar liderlik tabloları ve eşleşme sistemi dahil çevrimiçi hizmetler aktif olacaklar. Sonrasında ise bahsi geçen oyunların fişleri tamamıyla çekilmiş olacak ve artık araba parçaları ve oyun içi krediler almak mümkün olmayacak. Yani sadece çevrimdışı oynayabileceksiniz.

Topluluk Yöneticisi Mx Myrus, bu kararın Need for Speed serisinin geleceğine odaklanmak için alındığını söylüyor: “Geliştirme ekipleri ve işleyiş personeli, bir oyunun geliştirilmesine, yaratılmasına, satışa sunulmasına ve bakımına yıllar içinde çok fazla zaman harcıyor ve sizi oynarken görmeyi seviyoruz. Ama oyuncu sayısı, Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed ve Need for Speed The Run’ın işleyişine devam etmesi için gereken çalışmayı sürdürmenin artık mümkün olamadığı bir noktaya geldi.”

Sizce Electronic Arts tarafından alınan bu kararı destekliyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.