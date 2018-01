Need for Speed Payback'e Online Free Roam Mode Geliyor

Need for Speed Payback oyuncularının uzun süredir beklediği online free roam modu yakında oyuna eklenecek. EA ve Ghost Games’in yeni eklenecek çevrimiçi serbest dolaşma modu hakkında yaptığı açıklama ve detaylar haberimizde.

İnceleme puanları ortalamanın altında olan, oyuncuların çoğunluğunun eleştiri yağmuruna tuttuğu yarış oyunu Need for Speed Payback’e yeni bir online mod ekleneceği resmiyet kazandı. Online free roam (çevrimiçi serbest gezme) modu ile birlikte oyuncular EA’in yarattığı devasa büyüklükteki haritayı diğer online oyuncularla birlikte keşfedecek. Haritada serbestçe dolaşma özelliği getirecek olan bu modun 2018’de ekleneceği resmiyet kazandı. Mod hakkında detaylı bir açıklama yapılmış değil. Umarız, bu mod tüm oyunculara açık olur; ücretli DLC olarak gelmez.

Online Free Roam coming 2018, Happy New Year from everyone at Need for Speed! 🎆 pic.twitter.com/Ht8cRsvQQA