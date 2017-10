Need For Speed Payback'in Hikayesini Gösteren Bir Fragman Yayınlandı

Ghost Games firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Electronic Arts'ın yaptığı serinin yeni oyunu Need for Speed Payback'in hikayesini bizlere gösteren kısa bir videosu yayınlandı.

Yayınlanan aşağıdaki videodan Need for Speed serisinde genelde zayıf olan senaryo bölümünün bu sefer çok daha yoğun olacağını görüyoruz. Hatta senaryoyu görenlerin birçoğunun aklına Hızlı ve Öfkeli filmleri bile gelebilir.

Oyunun hikaye kısmında seçebileceğimiz 3 farklı karakter bulunuyor, bunlar Jess, Mac ve Tyler. EA'nin açıklamasına göre bu üç karakter intikam amacıyla bir ortak noktada toplanmış durumdalar. Amaçları ise The House olarak bilinen bir yeraltı çetesini çökertmek.

Tyler adlı karakter, tam ismiyle Tyler Ramirez, drag ve sokak yarışlarındaki başarılarıyla ünlü. Bu karakterin lakabı ise bu sebepten dolayı The Racer yani Yarışçı olarak belirlenmiş. Jess yani Jessica Miller ise Wheelman lakabına sahip ve her ne kadar yasadışı işlere bulaşsa da soğukkanlılığını yitirmiyor. Oyunda seçilebilecek son karakter olan Mac, yani Sean McAlister ise arazi ve drift yarışlarındaki başarısıyla öne çıkıyor, lakabı ise The Showman.

Hızlı ve Öfkeli serisinin oyun versiyonu diye bir benzetme yapabileceğimiz Need for Speed Payback, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 10 Kasım 2017 tarihinde çıkış yapacak. EA Access üyeleri Xbox Store üzerinden bu oyuna indirimli sahip olabildikleri gibi 10 Kasım tarihinden birkaç gün önce de oyunu oynamaya başlayabilecekler.