Need For Speed Payback'in Müzik Listesi Yayınlandı

Ghost Games firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını yine serinin diğer oyunlarında olduğu gibi Electronic Arts'ın yaptığı Need For Speed Payback'te yer alacak tüm müziklerin listesi paylaşıldı.

Bu müzikler, Need For Speed'in resmi Spotify kanalı üzerinden yapılan bir liste ile belli oldu. DJ Shadow, Nas, Gorillaz, Queens of Stonage, Run The Jewels, Tom Walker gibi birçok sanatçı ve grup tarafından hazırlanan 44 şarkılık bu müzik listesindeki şarkıları hemen aşağıdaki Spotify listesinden dinleyebilirsiniz.

Eğer Need For Speed Payback oynarken aracınızı garajda geliştirip modifiye ediyorsanız o esnada Spoon, Duckwrth, Bonobo, Rae Sremmurd ve SOHN'dan bazı şarkılar duyacaksınız. Aracınızı tamamlayıp garajdan çıktığınızda ve kafanıza göre gezmeye başladığınızda ise The Amazons, X Ambassadors, Local Natives gibi sanatçıların şarkıları ve bir de Skepta&Goldie'nin yayınlanmamış bir şarkısı liste şeklinde çalacak.

EA, bir yarışa katıldığınızda ise Queens of the Stone Age, Nothing but Thieves ve Warbly Jets'in şarkılarının çalacağını belirtiyor. Son olarak bir drift etkinliğine katılırsanız Run The Jewels feat. Trina, Stormzy, Lethal Bizzle feat Kepta, A$AP Ferg feat Meek Mill, Action Bronson, Tom Morello feat. Leikeli47'den şarkılarla karşılaşacaksınız.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen Need For Speed Payback'in 10 Kasım 2017 tarihinde çıkış yapacağını da hatırlatmış olalım. Deluxe Edition sahipleri ise oyuna 3 gün önceden sahip olabilecek.