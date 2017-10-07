  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Need For Speed Payback'in Müzik Listesi Yayınlandı

Need For Speed Payback'in Müzik Listesi Yayınlandı

Need for Speed Payback PC Sistem Gereksinimleri
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar Oyun
YORUM YAZ

Ghost Games firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını yine serinin diğer oyunlarında olduğu gibi Electronic Arts'ın yaptığı Need For Speed Payback'te yer alacak tüm müziklerin listesi paylaşıldı.

Bu müzikler, Need For Speed'in resmi Spotify kanalı üzerinden yapılan bir liste ile belli oldu. DJ Shadow, Nas, Gorillaz, Queens of Stonage, Run The Jewels, Tom Walker gibi birçok sanatçı ve grup tarafından hazırlanan 44 şarkılık bu müzik listesindeki şarkıları hemen aşağıdaki Spotify listesinden dinleyebilirsiniz.

Eğer Need For Speed Payback oynarken aracınızı garajda geliştirip modifiye ediyorsanız o esnada Spoon, Duckwrth, Bonobo, Rae Sremmurd ve SOHN'dan bazı şarkılar duyacaksınız. Aracınızı tamamlayıp garajdan çıktığınızda ve kafanıza göre gezmeye başladığınızda ise The Amazons, X Ambassadors, Local Natives gibi sanatçıların şarkıları ve bir de Skepta&Goldie'nin yayınlanmamış bir şarkısı liste şeklinde çalacak.

EA, bir yarışa katıldığınızda ise Queens of the Stone Age, Nothing but Thieves ve Warbly Jets'in şarkılarının çalacağını belirtiyor. Son olarak bir drift etkinliğine katılırsanız Run The Jewels feat. Trina, Stormzy, Lethal Bizzle feat Kepta, A$AP Ferg feat Meek Mill, Action Bronson, Tom Morello feat. Leikeli47'den şarkılarla karşılaşacaksınız.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen Need For Speed Payback'in 10 Kasım 2017 tarihinde çıkış yapacağını da hatırlatmış olalım. Deluxe Edition sahipleri ise oyuna 3 gün önceden sahip olabilecek.

Spotify Şarkı İndirme Nasıl Yapılır? İNTERNET Spotify Şarkı İndirme Nasıl Yapılır?

Need for Speed Payback PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı OYUN Need for Speed Payback PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

ETİKETLER: need for speed ea electronic arts Ghost Games need for speed payback

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Game Booster Game Booster
Game Booster Game Booster bilgisayarınızda oyunların daha yüksek performansla çalışmasını sağlayan bir yazılımdır ÜCRETSİZ
Tor Browser Tor Browser
Tor Browser Tor Browser, çevrimiçi güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumanın dışında engelli sitelere de giriş yapabileceğiniz güvenilir bir web tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Live for Speed: S2 Live for Speed: S2
Live for Speed: S2 Live for Speed, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz gerçekçi bir yarış simülasyonu oyunudur. DENEME SÜRÜMÜ
GTA San Andreas SA-MP GTA San Andreas SA-MP
GTA San Andreas SA-MP Grand Theft Auto San Andreas oyununu online olarak oynamanıza olanak sağlayan multiplayer eklentisidir. ÜCRETSİZ
Game Hacker (APK) Game Hacker (APK)
Game Hacker (APK) Game Hacker, ücretsiz indirilmeye açılan Android oyunları için hile programı. ÜCRETSİZ
Easy Video Cutter Easy Video Cutter
Easy Video Cutter Easy Video Cutter, video dosyalarınız kesebileceğiniz ve kestiğiniz bölümleri farklı video formatlarına dönüştürebileceğiniz bir video editörüdür. DENEME SÜRÜMÜ
Need for Speed: Most Wanted Save Dosyası Need for Speed: Most Wanted Save Dosyası
Need for Speed: Most Wanted Save Dosyası Need for Speed: Most Wanted bitirilmiş save dosyası ile oyundaki tüm arabaları ve bölümleri hemen açabilirsiniz. ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software - OBS
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software internet üzerinden yayın yapmanıza imkan tanıyan bir yazılımdır ÜCRETSİZ

YORUMLAR