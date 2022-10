Need for Speed Unbound Tanıtıldı: İşte Fragmanı

Bir dizi sızıntı, söylenti ve raporun ardından EA, Need for Speed Unbound'u resmî olarak tanıttı. Söylendiği gibi, oyun kesinlikle onu geçmiş serilerden ayıran tasarıma sahip ve tanıtımda da anime esintileri gözlerden kaçmıyor.

A$AP Rocky'nin yer aldığı fragman, serideki yeni yarış oyununa ve oyunun bize neler sunacağına dair bir ilk bakış sunuyor. Oyun etkileyici görünüyor ve yarışa eşlik eden anime/çizgi film öğeleriyle kesinlikle benzersiz görünüyor.

Need for Speed Unbound'u, Burnout serisindeki çalışmaları ile tanınan EA'nın Criterion stüdyosu geliştiriyor. Oyun, konsol ve PC için 2 Aralık'ta piyasaya sürülecek.

EA Uzun Bir Aradan Sonra Yeni Need for Speed Oyunuyla Karşımızda

EA uzunca bir süredir Need for Speed serisinde suskun kalmıştı. Serideki son oyun, Nintendo Switch, PC, PS4 ve Xbox One için 2020'de çıkışını gerçekleştiren Need for Speed: Hot Pursuit'in yeniden düzenlenmiş hâliydi. EA, Need for Speed serisine ek olarak Codemasters aracılığıyla F1, Grid, Dirt ve Project Cars serilerinin de yayıncılığını üstleniyor.

