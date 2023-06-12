Need for Speed Unbound Volume 3 Güncellemesi Geliyor!

Need for Speed Unbound Volume 3 güncellemesi ile birlikte yeni yarışlar, tecrübe puanı kazandıran günlük ve haftalık yeni mücadeleler çalma listeleri, kozmetik eklentiler, modifiye imkanları ve Geleceğe Dönüş’ün efsanevi aracı 1981 model DMC Delorean gibi yeni araçlar oyuncularla buluşacak.

Need For Speed’e Gelen Güncelleme Birçok Yenilik İçeriyor

Linkups modunda yeni güncellemede oyuncular bir araya gelerek , beceri isteyen gösteri yarışlarına katılabilecekler. Bu mücadelelerin sonunda da DMC Delorean gibi büyük ödüllerin sahibi olabilecekler. Volume 3 güncellemesiyle aynı zamanda Speed Pass özelliği de ekleniyor: Lakeshore’daki etkinliklerden ödül kazanmanın yepyeni bir yolu!

Volume 3 güncellemesi ile birlikte Need for Speed Unbound’a gelen yenilikler;

Speed Pass:Oyunu oynayarak kazanabileceğiniz bedava modifikasyonlar için düzenlenmiş olan yeni bir ilerleme sistemi. Tam 75 basamaklı bir içerik paketi olarak sunulan bu özellik yeni kıyafetler, sürüş efektleri, neon ışıklar, çıkartmalar ve daha fazlasını içerecek.

Linkups: Seba Kayak Merkezi ve Taş Ocağı gibi yedi farklı mekanda geçecek olan, zorluk seviyesi yüksek, akrobatik sürüş teknik beceriler gerektiren yeni mücadelelerde arkadaşlarınızla bir araya gelip zamana karşı mücadele edebileceksiniz. 2 Linkup etkinliğini birden tamamladığınızda ise yeni DMC Delorean’a sahip olacaksınız.

Daha Fazla Yarış Tipi: 29 yeni günlük mücadele ve 13 farklı setten oluşan haftalık mücadele ile birbirinden farklı 68 yarışta rakiplerinizle mücadele edebilecek ve binlerce tecrübe puanı toplayabileceksiniz.

Oyun İçi Alışveriş: Oyunda yer alan sanal dükkan bölümünden yeni arabalar, kozmetik eklentiler, sürüş efektleri ve daha fazlasını içeren paketleri satın alabileceksiniz. Bu yeni ürünler arasında; Robojets temalı eklentiler ve 2022 model Mazda RX-7 Spirit gibi muazzam bir araç sunan Robojets Swag Paketi, 2015 model Efsanevi Özel Üretim Ford Mustang GT ve 10 seviye Speed Pass artış desteği bulunan Ford Mustang GT Efsanevi Özel Üretim Paketi ve Volvo 242 DL (1975), Volkswagen Golf GTI Clubsport E (2016) ve de Mitsubishi Lancer Evolution X (2008) Epik Özel Üretim araçlarının bulunduğu Volume 3 Özel Üretim Paketleri bulunuyor.