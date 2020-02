Need for Speed: Underground, Işın İzleme Teknolojisiyle Muazzam Görünüyor

EA Black Box tarafından geliştirilmiş olan Need for Speed: Underground, 2003 yılında satışa sunulmuştu. Serinin en iyileri arasında önemli bir yere sahip olan bu oyunun HD Remaster versiyonu büyük bir özlemle bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Electronic Arts daha fazla HD Remaster oyun göreceğimizin müjdesini vermişti. Kim bilir, belki de aralarında Need for Speed: Underground da bulunuyordur?

Electronic Arts, Need for Speed: Underground HD Remaster üzerinde çalışmıyorsa, Stre1itzia isimli bir modifikasyon üreticisinin son eseri sizin için bir ilaç olabilir. Üretici, AMTxDRxRL tarafından geliştirilen Need for Speed: Underground Redux modifikasyonunu geliştirerek Işın İzleme teknolojisini uyguladı.

2017 yılında yayınlanan Need for Speed: Underground Redux, altı ayda geliştirilmişti. Bu sayede üç yüzden fazla yüksek çözünürlüklü kaplamanın yanı sıra detaylı yol yansımaları ve gerçekçi sis gölgelendirmeleri eklenmişti. Stre1itzia ise bu modifikasyonu yeni bir ReShade versiyonuna uyarlayarak Işın İzleme dahil yeni gölgelendirmeler kazandırmış. Ne var ki performans üç kat düşmüş ama sonucun muazzam olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Orijinaline göre daha gösterişli, gıcır gıcır ve hoş görünüyor ama tatmin edici bir performans alabilmek için masanızın üzerinde bir canavarınızın olması lazım.

Aşağıdan izleyebileceğiniz oynanış videosu yüksek çözünürlükte ve 30 FPS kilidiyle çekilmiş. Stre1itzia, 3 GB belleği olan GeForce GTX 1060 ekran kartı kullanmış. Keyifli seyirler dilerim.