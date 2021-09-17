Negatif ve Aşılıya Karantina Kalktı!

Sağlık Bakanlığı, aldığı radikal kararla birlikte karantina uygulamasına son verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte yapılan değişiklikle, negatif test sonucu karantina uygulamasına son verildi. Ayrıca aşılı olan kişilerin de pozitif test sonuçlu biriyle temasından sonra karantinaya girmeyeceği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"nde değişikliğe gitti. Değişiklik sonrasında en önemli değişiklik, aşılı kişilere yönelik oldu. "Tam Aşılı" olarak adlandırılan sınıfta yer alan vatandaşların, temaslı biriyle denk gelmeleri durumunda dahi karantinaya alınmayacakları belirtildi.

İki doz aşısı üzerinden 14 gün geçmiş kişiler, COVID-19 hastası ile temas edenlerin HES Kodları, ilk 5 gün riskli olarak satılmayacak. Beşinci günün sonunda yapılan PCR Testi sonrasında negatif çıkmaları durumunda ise karantina uygulanmayacak. Fakat test sonuçları pozitif çıkarsa, ilk beş günün sonrasındaki 9 gün boyunca izolasyonda kalacaklar ve 14 günü tamamlayacaklar.

Delta Varyantına 14 Gün İzolasyon

5. Günün sonunda test vermeyen temaslılar ise otomatik olarak riskli sayılacaklar ve HES Kodlarına yansıyacak. Test olmadan 9 gün boyunca evde oturmaya devam edecekler.

Ayrıca Delta varyantı olan hasta 14 gün izolasyonda kalacak. Yine testi pozitif olan ancak Delta varyantı bulunmayan hasta da 14 gün izolasyona alınacak; ancak test sonucu 10'uncu gün negatif çıkarsa karantina süreci sona erecek. Aşısız olan ve delta varyantlı hasta ile temasta bulunan 14 gün izolasyonda kalırken, normal Covid-19 hastası ile temaslı olan ise 14 gün izolasyona girerek, test sonucu 10'uncu gün negatifse karantina sona erecek.