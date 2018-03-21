Negev, CS:GO'ya Geri Dönebilir

En çok oynanan oyunlarında başında gelen Counter-Strike: Global Offensive’in en nefret edilen silahlarından Negev’in geri dönebileceği iddia edildi.

2017’nin ilk aylarında gelen bir güncellemeyle birlikte Counter-Strike: Global Offensive’in silah listesinden kaldırılan Negev, birkaç ay sonra sürpriz şekilde tekrar oyuna eklenmişti. Aynı anda yüzlerce mermi alması, 2.000 dolar gibi düşük bir fiyatının olması sebebiyle oyundaki bütün dinamikleri alt üst eden silah, ikinci yenilemenin ardından tekrar oyundan kaldırılmıştı.

Valve’ın Negev üzerindeki çalışmalarının devam ettiği bilinirken, bugün Valve’ın resmi blog adresi üzerinden yeni bir yazı yayınlandı. Yazıda CS:GO’ya gelecek olan yeniliklerden bahsedilirken, Negev’den de bahsedildi.

Counter-Strike: Global Offensive tarihinin açık ara en nefret edilen silahı olan Negev üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Valve, yapılan geliştirmelerin ardından daha farklı bir silahın ortaya çıktığını belirtti. Silahın tipinin aynı kalacağından bahseden oyun stüdyosu, Negev’in etkisinin ve menzilinin biraz olsun kırpılarak, destek silahına çevrilmeye çalışıldığını vurguladı.

Silahın fiyatında biraz olsun indirime giden Valve, asıl değişikliğin mermilerde olduğunu tekrar hatırlatarak, Negev’in artık kısa ve orta menzilde etkili bir silah olduğunu kaydetti. Ayrıca silahın zırh delme özelliğinin daha aşağı çekildiğini aktaran şirket, bundan böyle Negev’in ancak destek silahı olarak kullanılabileceğini okuyucularla paylaşmış oldu.