Havadaki Nem Miktarı Koronavirüsün Bulaşma Oranını Etkiliyor

Araştırmacılar, nem miktarının COVID-19'un bulaşma oranına etkisi olup olmadığı ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yaptı. Hindistan ve Almanya'da yer alan araştırmacılar tarafndan ortak olarak yürütülen araştırmanın sonucu, yeni tip koronavirüsün kapalı ortamlarda hava yolu ile yayılması konusunda nemin oldukça büyük bir role sahip olduğunu gözler önüne serdi. Peki, havadaki nem miktarı koronavirüsün bulaşma oranını nasıl etkiliyor?

Havadaki Nem Miktarı Koronavirüsün Bulaşma Oranını Nasıl Etkiliyor?

Hindistan'daki CSIR laboratuarında görevli Sumit Kumar Mishra ve Almanya’daki Troposferik Araştırmalar Leibniz Enstitüsü'nde görevli Alfred Wiedensohler ile Ajit Ahlawat, COVID-19'un havada yayılma oranı ile ilgili önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma kapsamında grip ve koronavirüsün havadaki nem yolu ile yaşama, yayılma ve bulaşma etkisini 2007 ile 2020 yılları arasında araştıran 10 farklı uluslararası araştırma incelendi.

Cumhuriyet'teki habere göre Aerosol ve Hava Kalitesi isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada kamu kurumları ile toplu taşıma araçlarındaki havada en az %40, en fazla %60 oranında nem yer almasının COVID-19'un insandan insana bulaşma riskini azalttığı ortaya çıktı. Peki, havadaki nem COVID-19'un bulaşma oranını nasıl düşürmeyi başarıyor?

Araştırmada virüslerin havadan yayılımına nemin üç farklı şekilde etkisi olduğu ortaya çıktı. Virüslerin havadan yayılımına etki eden faktörlerin damlacığın büyüklüğü, virüs yüklü aerosollerin havada asılı kalma süreleri ve eşyalarda virüsün yaşama süresi olduğu belirtildi. Viral damlacıklar nem ile birlikte büyüyor ve daha hızlı bir şekilde yere iniyor. Bu durum da insanların virüs damlacıklarını soluması ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor.

Kuru havanın yer aldığı kapalı ortamlarda virüs damlacıkları havada süzülüyor. Bu da kapalı ortamda yer alan insanların virüs damlacıklarını soluma ihtimalini yükseltiyor. Araştırmacılar, kapalı ortamlardaki nem seviyesini pencereleri açmak gibi yöntemler ile %40 ila %60 arasında tutmanın virüs damlacıklarını insanların soluma ihtimalini düşüreceğini ifade etti.