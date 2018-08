Neo-Naziler Ürünlerini Satmak için Sosyal Medyayı Kullanıyor

Neo-Naziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ürünler satmak için dünyanın en popüler iki sosyal medya platformu, Facebook ve Instagram’ı kullanıyor.

ABD merkezli haber sitesi HuffPost ’a göre, aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi “White Baby - the future of our race” türkçe anlamıyla Beyaz Bebek - ırkımızın geleceği yazısını taşıyan ve açık bir şekilde Nazi ideolojisini destekleyen tişörtler sosyal medya platformları üzerinden satışa sunuldu.

Facebook, Rus sermayeli White Rex adlı neo-Nazi markasını platformundan kaldırdığını bildirmişti, ancak HuffPost benzer ürünlerin Facebook ve Instragram’da satılmaya devam ettiğini söylüyor. Habere göre, sosyal medyada bu ürünleri satan markalar arasında Ukraynalı Sva Stone, Alman Ansgar Aryan ve Fransız Pride firmaları bulunuyor.

Haberin yayınlanmasının ardından Facebook sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

“Daha önce White Rex adlı markanın Facebook sayfasını topluluk kurallarımızı ihlal ettiği için yayından kaldırmıştık. Nefret söylemi içeren sayfa, grup ve Instagram hesapları ile mücadelemiz sürüyor. Platformda ırkçılığa, nefret söylemine ve yabancı karşıtlığına hiçbir zaman taviz vermedik”

Sosyal medya devi, yukardaki üç markanın Facebook sayfalarının ve Instagram hesaplarının kapatıldığı bilgisini paylaştı. Buna rağmen beyaz üstünlüğünü savunan neo-Nazi ürünlerin varlığı, sosyal medya platformları için hala büyük bir sorun teşkil etmekte.

Facebook sözcüsü, platformun içerik inceleme birimindeki çalışan sayısının bu yıl 10 binden 20 bine çıkarıldığını söyledi. Ayrıca çocuk güvenliği, terörle mücadele ve nefret söylemi konularında uzman kişilerle çalıştıklarını belirten sözcü, Facebook’u herkes için güvenli bir yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.