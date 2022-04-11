Neptün'ün Sıcaklıkları Dalgalanıyor ve Kimse Nedenini Bilmiyor

Neptün'de son zamanlarda garip bir şeyler oluyor. Araştırmacılar, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, İkizler Güney ve Kuzey Teleskopları, Subaru Teleskobu ve Keck Teleskobu dâhil olmak üzere tüm teleskoplardan toplanan 17 yıllık Neptün'ün verilerini incelediler. Araştırmalar sonucunda gezegenin sıcaklığında açıklayamadıkları şaşırtıcı dalgalanmalar buldular.

Neptün, güneşin etrafında döndüğü ve hareket ettiği için mevsimlere sahip bir gezegen. Bununla birlikte mevsimlerin geçişi Dünya'dakinden çok daha yavaş ve yaklaşık 40 yıl sürmekte. Güney yarım kürede 2005'ten beri yaz mevsimi olduğundan, araştırmacılar gördükleri sıcaklıktaki belirgin değişiklik karşısında şaşırdılar.

Neptün'ün Sıcaklığı Normalin Ötesinde Değişkenlik Gösteriyor

Bu görsel, Neptün'ün 2006 ve 2020 yılları arasında çekilmiş termal görüntülerini gösteriyor. İlk üç görüntü (2006, 2009, 2018) Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu üzerindeki VISIR aracıyla, 2020 görüntüsü ise Subaru Teleskobu'ndaki COMICS aracıyla çekilmiştir (VISIR, pandemi nedeniyle 2020'nin ortalarında faaliyette değildi). Gezegenin kademeli olarak soğumasının ardından 2018 ve 2020'deki görüntülerde güney kutbu son birkaç yıla kıyasla önemli ölçüde ısınmış görünüyor.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda kıdemli araştırma bilimcisi olan Glenn Orton yaptığı açıklamada "Verilerimiz bir Neptün mevsiminin yarısından daha azını kapsıyor, bu nedenle kimse büyük ve hızlı değişiklikler görmeyi beklemiyordu." dedi.

2003 ve 2018 yılları arasında yapılan bir dizi gözlemde, gezegenin küresel ortalama sıcaklığı 8 santigrat derece (46 derece Fahrenhayt) düştü ve ardından gezegenin güney kutbu çevresinde sıcaklıklar hızla 11 santigrat derece (52 derece Fahrenhayt) arttı. Neptün'ün girdaplara veya gezegenin güney kutbundaki sıcaklıkları etkileyen atmosferik kırılım alanlara ev sahipliği yaptığı biliniyor olsa da tüm bunlar, bu sıcaklıkların nasıl bu kadar hızlı yükseldiğini açıklamak için yeterli değil.

Araştırmanın baş yazarı İngiltere Leicester Üniversitesi'nden Michael Roman "Bu değişiklik beklenmedik bir durumdu. Neptün'ü güney yazının başlarında gözlemlediğimiz için sıcaklıkların soğumasını değil, yavaş yavaş ısınmasını bekliyorduk." dedi.

Avrupa Güney Gözlemevi tarafından ortaya atılan teorilerden bazıları, sıcaklık değişikliklerinin gezegenin atmosferinin kimyasında meydana gelen bir şeyden veya bir hava fenomeninden veya belki de güneşten gelen bir tür etkiden kaynaklanabileceği yönünde. Daha fazlasını öğrenebilmek için astronomların James Webb Uzay Teleskobunu kullanmaları gerekecek.

Roman "Bence Neptün çoğumuz için fazlasıyla ilgi çekici bir gezegen çünkü onun hakkında hâlâ çok az şey biliyoruz. Bütün bunlar Neptün'ün atmosferinin ne kadar karmaşık bir yapıya sahip olduğuna ve zamanla nasıl değiştiğine işaret ediyor." dedi.