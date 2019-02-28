Nesi Meşhur Sorusunu Coğrafi İşaret Envanteri Cevaplayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin yöresel ürünlerinin TÜRKPATENT işbirliği ile internet ortamına aktarılarak, Coğrafi İşaret Envanterinin Dijital Platforma Taşınması Projesi için son adımın atıldığını belirtti.

Şimdilik patentleri alınmış yöresel ürünlerin bulunabildiği internet sitesinin, ilerleyen günlerde genişleyeceği ifade eden Mustafa Varank, "Oluşturduğumuz güçlü veri tabanıyla istatistiki veriler, bu konuda çalışan araştırmacılar için zengin bir kaynak olacak. Ülke genelinde bu konuya ilişkin farkındalığın artmasıyla ekonomik katma değerimiz de artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasına devam eden Varank, "Bu ürünlerin eş değerlerine göre daha yüksek ihracat değeri olduğu için ekonomik açıdan katma değer oluşturuyorlar. İhracatımızı geliştirmek için bu ürünlerin yurt dışında tescil edilmesi de büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede halen Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli olup 14 ürünümüzün tescil işlemleri de sürüyor” açıklamasını yaptı.

Geçmişten miras kalan bu değerleri nesiller boyunca muhafaza etmek, ekonomik değerlerini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak adına pek çok çalışma yaptıklarını belirten Varank, bu çalışmaların başında 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun geldiğini ve son 2 yılda 198 yeni tescille coğrafi işaret tescil sayısının 406'ya çıktığını bildirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan www.ci.gov.tr adresinde ziyarete açılan ürünlerin illere bölündüğü görülürken, Niğde ilinin seçilmesi durumunda Bor Söğürmesi ya da Obruk halısı gibi tescilli ürünler karşınıza çıkıyor. İzmir seçildiğinde Bergema El Halısı, Bergama Graniti, Bozdağ Kestane Şekeri, Ege İnciri, Ege Pamuğu, Ege Sultani Üzümü, Görece Nazar Boncuğu, Güney Ege Zeytinyağları, İzmir Boyozu, İzmir Kumrusu, İzmir Lokması, İzmir Şambalisi, Ödemiş Patatesi gibi ürünlerin sıralandığı görülebiliyor.