Nesnelerin İnternetinden Sonra Sıra Şimdi Duyuların İnternetinde

Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bunun sonucu olarak da tüketicilerin geleceğin teknolojileri hakkındaki beklentileri daha büyük oluyor. Bunun sonucu olarak da pek çok insan 2030 yılına kadar Duyuların İnterneti teknolojilerinin kullanılmaya başlamasını bekliyor.
Duyuların İnterneti teknolojisinde kullanıcı arayüzü olarak insan beyninin kullanılması ve cihazların insanların düşüncelerine tepki vermesi bekleniyor. 15 şehirde yapılan ve 46 milyon kişinin beklentilerini temsil eden Ericsson’un ConsumerLab En Popüler Tüketici Trendleri raporuna göre tüketiciler, 2030 yılına kadar Duyuların İnterneti teknolojisinin hayata geçmesini ve bunun ana itici güçleri ise üç boyutlu eğlence ve alışveriş ile iklim krizi olmasını bekliyorlar. Bu teknolojinin Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), 5G ve otomasyon teknolojileri ile gerçekleştirileceği düşünülüyor.
Duyuların İnterneti teknolojisinin yararları yanında olası risklerine de dikkat çeken Ericsson Consumer & IndustryLab Araştırma Gündemi Başkanı Dr. Michael Björn, bu teknolojinin bireysel mahremiyetle ilgili konularda tartışmalar yaratabileceğini düşünüyor. Bunun nedeni ise duyularımızın bir hizmet satın alırken manipüle edilmesi olasılığı olabilir.
Hazırlanan raporda 2030’a kadar teknoloji alanında beklenen on trendin ise şu şekilde olması bekleniyor:
- İnsan beyninin kullanıcı arayüzü olması
- Tıpkı benim sesim (Kişinin sesinin birebir taklit edilmesi)
- İstediğiniz tüm lezzetler (Tüm yiyeceklerin istenilen lezzette olmasını sağlayacak bir cihaz)
- Dijital aroma (Doğal kokuları deneyimleyebilmek için bölgelerin dijital olarak ziyaret edilmesi)
- Tam dokunma hissi ( Akıllı telefonların ekrana dokunulduğunda düğmelerin şekli ve dokusunun iletilmesi)
- Tümleşik gerçeklik (Sanal Gerçeklik oyunlarının fiziksel gerçeklikten ayırt edilememesi)
- Gerçek olarak doğrulanan haberler (Sahte haberlerin ortadan kalkması)
- 'Kişisel gizlilik koruması' sonrası tüketiciler (Kişisel veri ile ilgili tüm sorunların çözülmesi ve daha güvenli bir ortam yaratılması)
- Bağlı ve sürdürülebilir (Duyuların İnternetine dayalı hizmetlerin çevresel açıdan daha sürdürülebilir olması)
- Duyuya dayalı hizmetler (Alışveriş yaparken beş duyunun kullanılabilmesinin mümkün olması)
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