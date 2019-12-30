Nesnelerin İnternetinden Sonra Sıra Şimdi Duyuların İnternetinde

Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bunun sonucu olarak da tüketicilerin geleceğin teknolojileri hakkındaki beklentileri daha büyük oluyor. Bunun sonucu olarak da pek çok insan 2030 yılına kadar Duyuların İnterneti teknolojilerinin kullanılmaya başlamasını bekliyor.

Duyuların İnterneti teknolojisinde kullanıcı arayüzü olarak insan beyninin kullanılması ve cihazların insanların düşüncelerine tepki vermesi bekleniyor. 15 şehirde yapılan ve 46 milyon kişinin beklentilerini temsil eden Ericsson’un ConsumerLab En Popüler Tüketici Trendleri raporuna göre tüketiciler, 2030 yılına kadar Duyuların İnterneti teknolojisinin hayata geçmesini ve bunun ana itici güçleri ise üç boyutlu eğlence ve alışveriş ile iklim krizi olmasını bekliyorlar. Bu teknolojinin Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), 5G ve otomasyon teknolojileri ile gerçekleştirileceği düşünülüyor.

Duyuların İnterneti teknolojisinin yararları yanında olası risklerine de dikkat çeken Ericsson Consumer & IndustryLab Araştırma Gündemi Başkanı Dr. Michael Björn, bu teknolojinin bireysel mahremiyetle ilgili konularda tartışmalar yaratabileceğini düşünüyor. Bunun nedeni ise duyularımızın bir hizmet satın alırken manipüle edilmesi olasılığı olabilir.

Hazırlanan raporda 2030’a kadar teknoloji alanında beklenen on trendin ise şu şekilde olması bekleniyor: