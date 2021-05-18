Dünyanın Net Sıfır Emisyona Ulaşacağı Tarih Hesaplandı

Net sıfır emisyonu için yol haritası hazır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından sunulan yeni rapor, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak bu hedef için içten yanmalı motora sahip otomobil satışları durmalı, yenilenebilir enerji yatırımları artmalı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre, dünyanın 2050 yılına kadar net sıfır karbona ulaşma yolu; enerjinin nasıl üretildiği, taşındığı ve küresel olarak nasıl kullanıldığına ilişkin benzeri görülmemiş bir dönüşümden geçiyor.

"2050'ye kadar Net Sıfır: Küresel Enerji Sektörü için Yol Haritası"na göre, mevcut iklim taahhütleri yerine getirilse bile dünya, küresel enerjiyle ilişkili karbondioksit (CO2) emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra getirmek için hedeflerin çok gerisinde kalacak.

Rapor, fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilerin hakim olduğu ve ekonomik olarak verimli bir yol oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca biyoenerji, karbon yakalama ve net sıfıra ulaşmadaki davranış değişiklikleri gibi temel belirsizlikleri de göz önünde tutuyor.

Net sıfır emisyonu için yol haritası hazır

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, "Yol Haritamız, 2050'ye kadar net sıfır emisyon fırsatının -zor ama yine de ulaşılabilir- kaybedilmemesini sağlamak için bugün gerekli olan öncelikli eylemleri gösteriyor” dedi.

"İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve küresel ısınmayı 1,5° C ile sınırlamak için en iyi şansımız bu yol haritasina uymak" ifadelerini kullanan Birol, "Dünyayı bu yola taşımak, çok daha fazla uluslararası iş birliği ile desteklenen hükümetlerin güçlü ve güvenilir politika eylemlerini gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Rapor, yeni fosil yakıt tedarik projelerine yapılan yatırımın, kömür santralleriyle birlikte derhal sona ermesi gerektiğini öne sürüyor. Yeni içten yanmalı motorlu binek otomobil satışlarının 2035'e kadar bitmesi gerektiğini ve 2040'a kadar küresel elektrik sektörünün şimdiden net sıfır emisyona ulaşmış olması gerektiğini ekliyor.

Rapor, yakın vadede, tüm mevcut temiz ve verimli enerji teknolojilerinin büyük çapta dağıtımını gerektiren ve yeniliği hızlandırmak için büyük bir küresel itici gücü gerektiren net sıfır formülünü açıklıyor.

Bu yol, yıllık güneş enerjisi ilavelerinin 2030 yılına kadar 630 gigawatt'a ve rüzgar gücünün 390 gigawatt'a ulaşmasından geçiyor. Hedef, 2020'de belirlenen rekor seviyenin dört katına tekabül ediyor ve kabaca her gün dünyanın mevcut en büyük güneş enerjisi parkını kurmaya eşdeğer.