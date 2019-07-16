Netflix, 13 Reasons Why Dizisindeki İntihar Sahnesini Kaldırdı

Dijital yayın platformu Netflix, gelen şikayetler üzerine popüler dizisi 13 Reasons Why’ın birinci sezon finalindeki intihar sahnesini kaldırdı.

Yaklaşık üç dakika uzunluğundaki sahnede, aktris Katherine Langford'ın canlandırdığı Hannah karakteri, banyodaki küvette bileklerini keserek intihar etmişti.

Söz konusu sahneyle ilgili gelen şikayetlere daha fazla kayıtsız kalamayan Netflix, iki yıl sonra birinci sezondaki intihar sahnesini kaldırdı.

Salı günü bir açıklama yapan ABD’li şirket, şu ifadeleri kullandı:

“Pek çok gençten 13 Reasons Why’ın ardından depresyon ve intihar gibi zor konular hakkında konuşmaya başladıklarını ve yardım aldıklarını duyduk. Bu yaz 3. Sezonu başlatmaya hazırlanırken, dizi etrafında devam eden tartışmalar konusunda dikkatli davranmaya çalıştık. Bu yüzden, Amerikan İntihar Önleme Vakfı Başhekim Yardımcısı Dr. Christine Moutier de dahil olmak üzere tıbbi uzmanların tavsiyesi üzerine, yaratıcı Brian Yorkey ve yapımcılarla birlikte, Hannah'ın birinci sezon finalindeki intihar sahnesini yeniden düzenlemeye karar verdik”

Öte yandan, geçtiğimiz nisan ayında yayınlanan bir araştırma, gençlik öncesi intihar oranlarının, dizinin yayınlandığı ilk tarihten bu yana yükseldiğini göstermişti.

Nationwide Çocuk Hastanesi'ndeki araştırmacılar, dizinin Mart 2017'de yayınlanan ilk sezonunu takip eden ayda, 10-17 yaş arasındaki erkekler arasındaki intiharların yüzde 28 oranında arttığını belirtmişlerdi.

Son dönemin en popüler dizileri arasında yer alan 13 Reasons Why'ın 3. sezonu, ekim ayında yayınlanacak. İlk iki sezonda Hannah Baker rolüyle karşımıza çıkan Katherine Langford ise yeni sezonda yer almayacak.