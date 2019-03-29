Netflix, 2018'de En Hızlı Büyüyen ABD Markası Oldu

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, 2018-2019 yılları arasında en hızlı büyüyen ABD markası oldu.

Uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance, geride bıraktığımız yıl Amerikan şirketleri arasında en fazla büyüyen markanın Netflix olduğunu açıkladı.

Araştırmaya göre, dijital yayın devinin marka değeri 2018’de yüzde 105 artarak, 21.2 milyar dolara yükseldi.

Ürettiği birbirinden kaliteli içeriklerle Hollywood’un dev stüdyolarına kafa tutan Netflix, 2018’in üçüncü çeyreğinde 859 milyon dolar gelir elde ederek rekor kırmıştı. ABD’li şirketin 2019 yılındaki orijinal içerik harcamalarının 8 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Elbette, Netflix’in Apple, Microsoft ve Alphabet gibi küresel teknoloji şirketlerinin hakim olduğu ABD’de en değerli 10 marka arasında girmesi için önünde daha çok uzun bir yol var. Akış devi, 2019 Brand Finance marka değeri sıralamasında 40. sırada yer alıyor.

Amazon Liderliğini Sürdürüyor

Listenin tepesinde ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi online perakende devi Amazon bulunuyor. Jeff Bezos’un sahibi olduğu şirket, 2018’de yüzde 25 artışla 187.9 milyar dolarlık marka değerine ulaştı.

Amerikalı şirketi, sırasıyla Apple (153.6 milyar dolar), Google (142.8 milyar dolar), Microsoft (119.6 milyar dolar) ve AT&T (87 milyar dolar) takip etti. Altıncı sıradaki Facebook (83.2 milyar dolar) ise yaşadığı bir dizi gizlilik skandalına rağmen marka değerini yüzde 8,7 artırmayı başardı.

Listenin 10. basamağında yer alan Disney ise geleneksel medya şirketleri arasında en değerli marka oldu. Geçtiğimiz haftalarda 21st Century Fox’un eğlence alanındaki varlıklarını 71 milyar dolara satın alan Disney, marka değeri başına yüzde 40 artışla 45.7 milyar dolara ulaştı.