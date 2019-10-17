Netflix 2019 Kazancı ile Şaşırtıyor

Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, 2019 üçüncü çeyrekteki gelirlerini raporladı. Şirketin hazırladığı rapora göre gelirler geçtiğimiz yıla oranla artış göstererek 5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Özellikle bulunduğumuz çeyrek itibarıyla Apple Tv+ ve Disney gibi çevrimiçi rakiplerin artışta olmasına karşın Netflix'in gelirleri etkilenmemiş gibi gözüküyor. Kâr marjını 2018'in üçüncü çeyreğine göre büyüten Netflix'in bu çeyrek içerisindeki gelirleri 5,24 milyar dolar seviyesinde.

Yapılan analizlere göre bu yıl içerisindeki aboneliklerini koruyacak olan Netflix'e 7 milyon civarında yeni üye eklenecek. Şu anda 158 milyondan fazla aboneye sahip olan platformun geçtiğimiz yaz döneminde kullanıcı sayısında düşüş yaşadaığını hatırlatmak gerekiyor. Pazara yeni katılan rakiplerine rağmen büyüyen Netflix'in Türkiye'de ise 1,5 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyrek verilerine göre büyüdüğünü kanıtlayan Netflix, kendi yapımcılığını üstlendiği dizi-film projelerinin de sayısını arttırmaya başladı. Özellikle farklı pazarlarda test edilen projelerle birlikte Netflix'in daha farklı kitlelere hitap ettiğini söylemek mümkün.