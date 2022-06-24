Netflix'teki İşten Çıkarmalar Devam Ediyor: 300 Kişi Daha İşten Çıkarıldı

Netflix, ikinci bir işten çıkarma dalgası kapsamında bugün yaklaşık 300 çalışanını işten çıkardı. Şirket daha önce Mayıs ayında yaklaşık 150 çalışanı daha işten çıkarmıştı. Daha önce de devam etmesi beklenen bu işten çıkarma dalgalarının ardı arkası pek de kesilecek gibi görünmüyor, öyle ki şirketin abone kaybını durdurma adına yapmış olduğu girişimler pek de olumlu sonuçlar vermiyor.

Daha önce 150 çalışanı işten çıkartan Netflix, konuyla ilgili olarak "Kazançlar ile ilgili açıkladığımız gibi yavaşlayan gelir büyümemiz, şirket olarak maliyet büyümemizi de yavaşlatmamız gerektiği anlamına geliyor." açıklamalarında bulunmuştu. Bu işten çıkarma dalgalarının devamının gelebileceğini bildiren Netflix bu bağlamda 300 çalışanını daha işten çıkardı.

Netflix'te İşten Çıkarmaların Devam Edip Etmeyeceği Belirsiz

Netflix sözcüsü Bao Nguyen, The Verge'e yaptığı açıklamada işten çıkarmaların "birçok farklı ekibi" ve çoğunlukla ABD'deki işçileri etkilediğini ancak uluslararası rollerin de kesintiye uğradığını söyledi. Nguyen yeni işten çıkarmalarla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Bugün ne yazık ki yaklaşık 300 çalışanımızı daha işten çıkardık. İşe önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ederken bu ayarlamaları, daha yavaş gelir büyümemize paralel olarak maliyetlerimizin azalması için yaptık."

Nguyen, Netflix'in yakın vadede ek işten çıkarmalar planlayıp planlamadığı konusundaki soruları ise yanıtlamayı reddetti ancak ortak CEO'lar Reed Hastings ve Ted Sarandos, The Hollywood Reporter'a "İleride daha normal bir iş akışına dönmeyi planlıyoruz." dedi.

Netflix bir yandan kaybettiği aboneleri geri kazanmak ve mevcut aboneleri hizmette tutmak için çabalıyor. Bu bağlamda reklamlı aboneliğin platforma geleceğini duyuran şirket, reklamları sağlaması için Google ile dev bir anlaşmaya imza atmak için çaba sarfediyor.