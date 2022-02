Netflix, 2022 Yılı İçerisinde 70’ten Fazla Özel Film Yayınlayacak: İlk Fragman Geldi

Milyonlarca aboneye sahip ücretli dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, geçtiğimiz sene her hafta yeni bir film yayınlama furyasına bu sene de devam ediyor. 2022 yılında 70’ten fazla yeni özel film yayınlayacağını duyuran Netflix, filmleri bir önizleme videosu ile kullanıcılarına tanıttı. Üç dakika süren tanıtım videosunda her kategoriden oldukça iddialı filmler yer alıyor.

Her yıl onlarca içerik üreten platform, bu sene yayınlayacağı yeni filmlerini 3 dakikalık bir tanıtım videosu ile kullanıcılarına sundu. Netflix’in tanıtım videosunda; 2019 yapımı komedi-gizem filminin devamı olan Knives Out 2, Enola Holmes 2, The Adam Project, Slumberland, Spiderhead, Pinoccohio ve The Gray Man gibi başarılı filmler bulunuyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de her hafta en az bir yeni filmle izleyicilerinin karşısına çıkacak olan Netflix, dijital içerik platformları arasındaki rekabeti kızıştıracak gibi duruyor.

2022’de Netflix’de Hangi Filmler Var?

The Mother

The Adam Project

Day Shift

The Gray Man

Spiderhead

Slumberland

Falling for Christmas

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

A Made a Homecoming

Boo!

They Cloned Tyrone

Carter

The School for Good and Evil

Enola Holmes 2

Tall Girl 2