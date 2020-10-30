Netflix Abonelik Fiyatları Arttı! İşte Yeni Fiyatlar

Bir dijital yayın platformu olarak dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcının ilk tercihlerinden olmayı başarabilen Netflix abonelik fiyatları üzerinde yeni bir düzenleme yapıyor. Dijital yayın platformunun üyelik ücretlerinde yapılacak değişiklikle beraber platform üzerinden film, dizi veya başka bir içerik izlemek isteyen internet kullanıcılarının yeni ücret tarifesine göre ödeme yapması gerekiyor.

Netflix Abonelik Fiyatları Ne Kadar Oldu? (Ekim 2020)

En değerli şirketler listesinde önemli bir konumda olan Netflix, geçen yılın mayıs ayında yaptığı fiyat değişikliğinden sonra büyük bir fiyat değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Şirket, geçen yıl yaptığı fiyat arttırmasında standart abonelik planının ücretini 2 dolar arttırmış ve 12,99 dolara yükseltmişti. Ultra HD kalite sunan premium abonelik planı ise ayda 13,99 dolardan 15,99 dolara yükselmişti. HD destek sunmayan temel plan ise ayda 7,99 dolardan 8,99 dolara yükselmişti.

Yeni tip koronavirüsle birlikte en çok zarara uğrayan şirketlerin arasına katılan şirket, büyümeye devam etmek için abonelik ücretlerinde büyük bir değişiklik daha yapacağını duyurdu. Netflix, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aylık abonelik paketlerinin çoğunun fiyatını bir ila iki dolar civarında arttırdı. Güncellenmiş Netflix abonelik fiyatları şu şekilde:

• Temel Plan: Aynı anda tek bir içerik izleme hakkı veren abonelik planının fiyatı 8,99$ oldu.

• Standart Plan: 1080p ve aynı anda iki içerik izleme imkanı sunan abonelik planını fiyatı 12,99$'dan 13,99$'a yükseldi.

• Premium Plan: 4K ve aynı anda dört içerik izleme imkanı veren abonelik paketinin fiyatı ise 15,99$'dan 17,99$'a çıktı.

CNBC'ye göre yeni müşteriler abonelik paketlerini güncellenmiş fiyatlar üzerinden satın alacak ama daha önceden de abonelik paketine sahip olanlar önümüzdeki iki ay içinde güncel fiyat üzerinden ödeme yapmaya başlayacak.

Netflix abonelik fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ancak yeni tip koronavirüs döneminde insanlar karantinada olduğu süre içerisinde dijital yayın platformu inanılmaz bir şekilde talep gördü. Platformun giderek çok daha fazla rakibi ortaya çıktığı ve orijinal içerik üretmenin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda üyelik ücretlerinin neden arttığını tahmin etmek çok zor gibi görünmüyor.