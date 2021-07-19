Netflix Ağustos 2021 İçerikleri Belli Oldu

Netflix Ağustos 2021 içerikleri duyurdu. Dünyanın en popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine önümüzdeki ay pek çok içerik eklenecek. Peki, ağustos ayında hangi içerikler izleyiciler ile buluşacak?

Netflix Ağustos 2021 Takviminde Neler Var?

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix, kütüphanesine her ay düzenli olarak içerikler eklemeye devam ediyor. IndyTurk'teki habere göre dijital yayın platformunun önümüzdeki ay kütüphanesine ekleyeceği içerikler belli oldu.

1 44 Cats: 3. Sezon

İlk olarak 2018 yılında yayımlanmaya başlayan animasyon dizisi 44 Cats'in 3. sezonu 1 Ağustos tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

2. I Missed You: Director's Cut

I Missed You: Director's Cut isimli yapım, 1 Ağustos tarihinde Netflix platformu üzerinden yayımlanacak.

3. Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord isimli belgesel, 3 Ağustos tarihinde Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek.

4. Top Secret UFO Projects: Declassified

Merakla beklenen UFO belgesi Top Secret UFO Projects: Declassified, 3 Ağustos tarihinde yayımlanacak.

5. Pray Away

Yönetmenliğini Kristine Stolakis'in üstlendiiği Pray Away isim belgesel, 3 Ağustos tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

6. ’76

Gerçek hikayeden esinlenen film, 4 Ağustos tarihinde popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak.

7. Cocaine Cowboys: The Kings of Miami

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami isimli mini dizi, 4 Ağustos tarihinde içerik kütüphanesine eklenecek.

8. Cooking with Paris

Paris Hilton'ın yer alacağı yemek programı Cooking with Paris, 4 Ağustos tarihinde yayımlanacak.

9. Navarasa: 1. Sezon

Navarasa isimli Hint dizisinin ilk sezonu 6 Ağustos tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

10. The Swarm

Korku türündeki The Swarm, 6 Ağustos tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.

11. Shaman King: 1. Sezon

Shaman King isimli anime dizisinin ilk sezonu 9 Ağustos tarihinde içerik kütüphanesine eklenecek.

12. Misha and the Wolves

Kurtların arasında yaşamaya başlayan bir kadının hikayesini konu alan Misha and the Wolves, 11 Ağustos tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.

13. Gone For Good

Harlan Coben'ın aynı adlı romanından uyarlanan mini dizi, 13 Ağustos tarihinde popüler dijital yayın platformunu içerik kütüphanesine eklenecek.

14. The Witcher: Nightmare of the Wolf

The Witcher evreninde geçen animasyon filmi, 23 Ağustos tarihinde yayımlanacak.