Netflix, Aktif Olmayan Hesapları Kapatıyor! İşte Sebebi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Netflix, kullanılmayan hesapları kapatacağını duyurdu. Peki neden? İşte Netflix tarafından yapılan açıklama.

Netflix Hesapları Neden Kapatıyor?

Netflix tarafından yapılan açıklamada 1 yıl ve daha uzun süredir kullanılmayan hesapların otomatik olarak silineceği bilgisi paylaşıldı. Böylelikle aboneliklerini sonlandırmayı unutan kullanıcılardan ücret alınmayacağı açıklandı.

Bu haftadan itibaren Netflix, kullanıcılara abone olmaya devam edip etmeyeceklerini soran e-postalar göndermeye başlayacak. Ayrıca kullanıcıların hesaplarına da bir bildirim gönderilecek. E-posta ve bildirimler 1 yıl ve daha uzun süredir kullanılmayan hesapların sahiplerine gidecek. Hesabınızı iptal edip 10 ay içinde yeniden platforma üye olur iseniz, hesabınızda bulunan ayarlar gitmeyecek.

Netflix geçtiğimiz günlerde profili pin ile kilitleme özelliğini kullanıma sunmuştu ve kullanıma sunulan özellik kullanıcılar tarafından olumlu tepkiler almıştı. Şirket her geçen gün yeni özellikler ile platformu geliştirmeye devam ediyor.

Sizler Netflix'in yaptığı açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!