Netflix All The Light We Cannot See' nin Ön Gösterimini Yayınladı

Netflix’in heyecanla beklenen dizisi All The Light We Cannot See Mark Ruffalo, Aria Mia Loberti ve Louis Hofmann'ın yer aldığı yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuyla geliyor. Güçlü bir kamera arkası ekibine sahip dizide daha önceden Spencer ve Peaky Blinders'taki çalışmış kişiler bulunuyor dizinin yönetmenliğini ise Shawn Levy yapacak.

Netflix'ten Bir Tarihi Dizi Daha

Şiirsel bir üslupla yazılan roman iki farklı yaşam tarzının ortak kaderi üzerinde sürekli aralarında gidip geliyor. Saint-Malo kasabasında başlayan hikaye açgözlülük ve fedakarlığın saf görüntüsünü resmediyor. Anthony Doerr ‘ın öyküsünden uyarlama olan mini dizi 2. Dünya Savaşını etkileyici bir dille anlatıyor.

Yazarın 2014 yılında yazmış olduğu roman, İkinci Dünya Savaşı sırasında kör bir Fransız kız Marie-Laure ile Nazi ordusuna askere olarak alınan Alman yetim Werner'in hayat öyküsüne yer veriyor. Tarihi temel alarak çeşitli etik konuları üzerine duran mini dizi 2 Kasım'da seyirciyle buluşacak.