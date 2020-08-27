Netflix'in Yüksek Bütçeli Dizisi Altered Carbon İptal Edildi!

Altered Carbon, ilk sezonu ile Netflix'in ayırdığı bütçenin hakkını fazlası ile veren yapımlardan biri olmuştu ama bilim kurgu dizisi, ikinci sezonunda bu başarının çok gerisinde kalmış ve başta dizinin hayranları olmak üzere çoğu insan tarafından beğenilmemişti. Variety tarafından yayımlanan habere göre ilk iki sezonu Netflix'te yer alan dizinin üçüncü sezonu gelmeyecek. Peki, Altered Carbon'un neden fişi çekildi? Altered Carbon iptal kararı ile ilgili detaylar haberimizde.

Altered Carbon İptal Kararı Neden Alındı?

İnsanların başka bedenlere geçirilebildiği Altered Carbon'da uzun bir süre sonra yeni bir vücutta diriltilen ve cinayetin önündeki sır perdesini kaldırmakla görevlendirilen bir mahkûmun önceden sahip olduğu özgürlüğünü yeniden kazanma mücadelesini konu alıyordu. İlk sezonunun başrolünü Joel Kinnaman'in üstlendiği Altered Carbon dünya çapında oldukça beğenilen bir bilim kurgu dizisi olmuştu.

Bilim kurgu dizisinin konusu gereğince ana karakteri canlandıran oyuncu aynı bedende sonsuza kadar yaşayamıyordu ve dizi bu nedenle seyircilerin önüne ikinci sezonda başka bir isimle çıktı. İkinci sezonda Anthony Mackie tarafından canlandırılan ana karakterin performansı hayranlar tarafından çok fazla beğenilmedi ve bu da elbette ki izlenme oranına yansıdı.

Bu kararın Netflix'in salgın döneminde verdiği ilk iptal kararı olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından ötürü yapımlarına bütçe ayırmakta zorlanan Netflix, Altered Carbon'dan önce Marianne gibi ilk sezonu ile çok büyük çıkış yakalayaman dizilerin de fişini çekme kararı almıştı.

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