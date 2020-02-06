Netflix Android Cihazlarda Kaliteyi Yükseltecek

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi yayın servisi Netflix Android kullanıcılarını sevindirecek bir haber verdi. Netflix, Android cihazlardaki yayın kalitesini yükseltecek adımlar attıklarını ve yeni düzenlemenin kullanıma alındığını duyurdu.

Netflix tarafından yapılan resmi açıklama ile bugünden başlamak üzere Android cihazlarda AV1 codec altyapısına geçildiği dile getirildi. Yeni altyapı sayesinde Android mobil uygulaması üzerinden içerikleri izleyenlerin, çeşitli avantajlar sağlayacaklarının altı çizildi. AV1 sonrasında Netflix Android kullanıcılarının daha iyi performans alacakları ve yüzde 20 oranında daha iyi sıkıştırılan videolar sebebiyle içeriklere kolayca ulaşacakları aktarıldı.

AV1 altyapısının telifsiz olduğunu hatırlatan Netflix, yeni sistemi kullanmak için sadece bir kere ödeme yapacaklarını hatırlattı. Yapılan bu hatırlatma ise fiyat güncellemesi yapılıp yapılmayacağını düşündürmeye başladı.

Şimdilik sadece Android uygulamasında geçerli olan değişimi tüm platformlara getirmeyi amaçlayan Netflix, ilk denemelerin ardından değişime başlayacağını belirtti. Yani kısa süre sonra AV1 altyapısı iOS başta olmak üzere diğer platformlarda da kullanılabilir.

Netflix Android üzerinde AV1 nasıl kullanılır?

Bununla birlikte, şirket AV1'in sıkıştırma verimliliğinin daha iyi uyduğu yer olduğu için mobil platformlara öncelik vermeye karar verdi. Tüm Netflix içeriğinin AV1 kullanılarak yayınlanamayacağını, ancak "Verileri Kaydet" özelliğini açarak etkinleştirebileceğinizi unutmayın. Bu şekilde, tüm uyumlu başlıklar AV1 codec bileşeni kullanılarak yayınlanacak ve böylece hücresel veri kullanımınız azalacaktır.

AV1 içeriklere ulaşmak için öncelikle Android cihazlarınız üzerinde Netflix aboneliğiniz ile oturum açmanız gerekiyor. Ardından izlemek istediğiniz içeriği indirmelisiniz. Böylece indirdiğiniz içerik depolama alanınıza AV1 şeklinde kaydedilecek. Hem daha az yer kaplayacak hem de daha iyi görüntü kalitesi sunacak.