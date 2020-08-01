Netflix Android Uygulamasına Oynatma Hızını Değiştirme Özelliği Geliyor

Popüler dijital yayın platformu Netflix'in Android uygulamasına oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, Netflix'te yer alan içeriklerin hızını kontrol edebilecek. Netflix'in yeni özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

Netflix'e Oynatma Hızını Değiştirme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde kullanımı önemli ölçüde artan Netflix Play Store'da indirme sayısı bir milyara ulaştı. Netflix'in Android uygulamasına yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Netflix, oynatma hızını değiştirme seçeneğini Android işletim sistemine sahip olan cihazlar için uzun süredir test ediyordu.

Netflix tarafından yapılan son açıklamaya göre Netflix'in Android uygulaması bugünden itibaren oynatma hızını değiştirme yeteneğine sahip olacak. Android kullanıcıların kullanımınına sunulacak olan bu yeni özellik, 0.5x, 0.75x, 1.25x ve 1.5x olmak üzere toplamda dört farklı hız seçeneği sunacak.

Popüler video platformu YouTube'da olduğu gibi bütün içerikler varsayılan oynatma hızında olacak. Android kullanıcıları, Netflix üzerinden dizi veya film izlerken manuel olarak oynatma hızını ayarlayabilecek. Oynatma hızını değiştirme seçenekleri, dizileri veya filmleri daha hızlı veya daha yavaş izlemekten keyif alan kullanıcıların oldukça hoşuna gidecektir.

Yeni özellik, bugünden itibaren tüm Android kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Oynatma hızını değiştime seçeneği çok yakında iOS ve Web sürümüne de gelecek. Söz konusu özelliğin TV uygulamasına gelmeyeceğini belirtelim. Netflix oynatma hızını kontrol etme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.