Netflix Aralık 2020 İçerikleri Belli Oldu

Aralık ayına sayılı günler kala izleyicilerin kafasında "Netflix'te aralık ayında neler var?" gibi sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalında yayımladığı video ile birlikte milyonlarca kullanıcının kafasında oluşan soruların büyük bir kısmını giderdi. İşte, Netflix Aralık 2020 içerikleri!

Netflix Aralık 2020 İçerikleri Listesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile dijital yayın platformu Netflix’in kullanım oranı son dönemde çok ciddi oranda arttı. Hatta geçtiğimiz aylarda Netflix Play Store indirme sayısı bir milyara ulaşmıştı. İnsanlar evde kaldığı süre zarfında keyifli vakit geçirmek için dijital yayın hizmeti üzerinden içerikler izliyor.

Bu zorlu süreçte zamanını Netflix içeriklerini izleyerek geçiren kullanıcıların kafasında ise “Netflix Aralık 2020 içerikleri ne olacak?” gibi birtakım sorular oluştu. Netflix Türkiye, aralık ayına sayılı günler kala kullanıcıların kafasında oluşan bu soruların cevabını verdi.

Peki, Netflix kullanıcılarını aralık ayında neler bekliyor? Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan 1 dakika 15 saniye uzunluğundaki videoda yer alan aralık içerikleri şu şekilde:

1 Big Mouth 4. Sezon (4 Aralık)

“İki dost olan Nick Kroll ve Andrew Goldberg'ün bu cüretkâr komedisinde, ergenliğin mucizevi ve korkutucu yönleri, yeni yetme arkadaşların hayatlarını altüst ediyor.”

2. Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi (4 Aralık)

“Meksika kökenli Amerikalı efsanevi sanatçı Selena şöhret basamaklarını tırmanırken hem o hem de ailesi en büyük hayallerini gerçekleştirme yolunda fedakârlıklar yapar.”

3. Mank (4 Aralık)

“1930'ların Hollywoodu, “Yurttaş Kane”i bitirmeye uğraşan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz'in gözünden yeniden değerlendiriliyor.”

4. 9 Kere Leyla (4 Aralık)

“Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar.”

5. Ma Rainey’s Black Bottom (18 Aralık)

“Korkusuz blues şarkıcısı Ma Rainey ile müzik grubu, 1927'de Şikago'daki bir kayıt stüdyosunda bir araya geldiğinde hem gerilim hem de hararet yükselir.”

6. The Midnight Sky (23 Aralık)

“Arktik'te yalnız bir bilim insanı, gizemli bir küresel felaketin vurduğu Dünya'ya dönmekte olan astronotlara ulaşmaya çabalar. Yönetmen ve başrol oyuncusu George Clooney.”

7. Bridgerton (25 Aralık)

“Aynı adlı çok satan roman serisinden esinlenen bu dizi, güçlü Bridgerton ailesinden aşkı bulmaya çalışan birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeşi konu alıyor.”

8. Equinox (30 Aralık)

“Öğrencilerle dolu bir otobüsün ortadan kaybolmasına tanıklık etmesinden yirmi yıl sonra Astrid, kurbanlardan biriyle karşılaşır ve olayı araştırmaya başlar.”

9. Chilling Adventures of Sabrina: 4. Kısım (31 Aralık)

“Yarı insan yarı cadı Sabrina, aile mirası Gecenin Kilisesi ile ölümlü gençlerin dünyası arasında kendine yer bulmaya çalışırken sihir ve haylazlık bir araya geliyor.”