Netflix Aralık 2021 Takvimi: Hangi Filmler ve Diziler Var?

Netflix Aralık 2021 takvimi paylaşıldı. Artan kullanıcı sayısı ile dünyanın en büyük dijital yayın platformları ile arasındaki farkı açmaya devam eden Netflix'in içerik kütüphanesine aralık ayında yepyeni filmler ve diziler eklenecek.

Aşağıda yer alan yapımların tamamı, Aralık 2021'den itibaren belirtilen tarihte yayımlanmaya başlayacak.

Netflix Aralık 2021 Takvimi Nelerden Oluşuyor?

JoJo's Bizarre Adventure

The Power of the Dog

Lost in Space

Single All The Way

Kırık Kaset

La Casa De Papel

Voir: Filmlerin Gücü

Carolin Kebekus: The Last Christmas

Asakusa Kid

The Unforgivable

Saturday Morning All Star Hits!

Bekle Bizi Vahşi Doğa!

Aranyak

Gelecek Günlüğü

The Hand of God

Kaliforniya'da Noel: Şehir Işıkları

The Witcher

Emily in Paris

Geçmişle Dans

Cobra Kai

Netflix Aralık 2021 takvimi içerisinde yer alan yukarıdaki dizi, film ve belgesellerin konusu ve yayın tarihi şu şekilde:

1. JoJo's Bizarre Adventure 5. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

JoJo's Bizarre Adventure 5. sezon 1 Aralık 2021 tarihinde yayına girecek. Dizi, sevgilisi ile çıktığı yolculuk sırasında kaza yapmalarının ardından Jolyne Cujoh'un tuzağa düşürülmesini ve "Akvaryum" olarak bilinen yüksek güvenlikli cezaevine 15 yıl mahkûm edilmesini konu alıyor. Cujoh'un geleceğe dair bütün umudunu yitirmeye başlarken babasından aldığı bir kolye sayesinde içinde esrarengiz bir güç uyanıyor.

2. The Power of the Dog Ne Zaman Netflix'e Gelecek?

Netflix Aralık 2021 takvimi, hem korkulan hem de hayranlık duyulan karizmatik Phil Burbank'a odaklanılan The Power of the Dog filminin Netflix'te 1 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacağı gösteriyor.

3. Lost in Space 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Lost in Space'in 3. Sezonu diğer iki yapım gibi 1 Aralık'ta çıkacak. Dizinin 3. sezonu, son sezon olacak ve bu sezonda her zamankinden daha büyük riskler ile karşı karşıya kalacak Robinson ailesinin hayatta kalma içgüdüleri son bir sınavdan geçecek.

4. Single All The Way Ne Zaman Çıkacak?

Single All The Way, 2 Aralık 2021'de çıkacak. Filmin konusu şu şekilde: Müzmin bekâr olarak sayılabilecek Peter, ilişki durumu ile ilgili ailesinin sorularından kaçmak için en iyi arkadaşı Nick'i Noel tatilini birlikte geçirmeye ve kendisi ile sevgiliymiş gibi yapmaya ikna eder.

5. Kırık Kaset Ne Zaman Çıkacak?

Netflix Aralık 2021 takvimi içinde 5. sırada yer alan Kırık Kaset'in çıkış tarihi 3 Aralık 2021 olarak belirlendi. Filmde olaylar öksüz ve sıra dışı bir kız olan Beverly Moody'nin ebeveynlerinin kendi gençliklerinde hazırladığı karışık kaseti bulması ile gelişiyor. Beverly, bu kaseti ebeveynleri hakkında yeni şeyler öğrenmek için harika bir fırsat olarak görür.

Kasetteki tüm şarkıları bulmak için koyulduğu yolda tuhaf komşusu Ellen, sert bir mizacı olan Nicky ve her şeye karşı olan müzik dükkânı sahibi Anti ile arkadaş olur. Nicky her ne kadar sert bir kişi olsa da bu şarkıların izini sürmede büyük bir rol oynar.

6. La Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısım Ne Zaman Çıkacak?

La Casa De Papel'in (LCDP) 5. sezon 2. kısmı 3 Aralık 2021'de çıkacak. 5. sezonun ikinci kısmında profesör büyük bir çıkmazın içine düşer. İçeriden hem altınları hem de ekibini çıkarmak zorunda kalan profesörün zor seçimler yapması, akıllıca kararlar alması gerekir.

7. Voir: Filmlerin Gücü Ne Zaman Çıkacak?

Voir: Filmlerin Gücü adlı belgesel, 6 Aralık 2021'de Netflix'te olacak. Bu belgeselde sinema tutkunları, kendilerini heyecanlandıran ve değişmelerinde önemli bir rol oynayan film sahnelerini inceliyor.

8. Carolin Kebekus: The Last Christmas Ne Zaman Çıkacak?

Netflix Almanya'nın Noel temalı ilk stand-up gösterisi, 8 Aralık 2021'de çıkacak. Stand-up gösterisinde seyircilerin karşısına ülkedeki en ünlü komedyenlerden biri olan Carolin Kebekus çıkacak.

9. Asakusa Kid Ne Zaman Çıkacak?

Netflix Aralık 2021 takvimi içinde yer alan başka bir yapım olan Asakusa Kid, 9 Aralık 2021'de çıkacak. Film, Takeshi Kitano'nun anılarından uyarlanan bir film. Yaşayan bir efsanenin etkileyici hikayesini anlatıyor. Filmde Kitano'nun hayallerini, aşkını ve elbette ki başarısızlıkları yer alıyor.

10. The Unforgivable Çıkış Tarihi

The Unforgivable, 10 Aralık 2021'de çıkacak. İşlediği şiddet suçundan ötürü aldığı hapis cezasını tamamlamasından sonra tahliye edilen Ruth Slater topluma geri döner. Toplum, onun geçmişini unutmayı reddererek Slater'ı acımasız yargılamalara maruz bırakır. Slater'in kefaret için tek umudu, bir zamanlar terk etmek zorunda bırakıldığı kız kardeşini bulmaktır.

11. Saturday Morning All Star Hits Ne Zaman Çıkacak?

Saturday Morning All Star Hits, 10 Aralık 2021'de çıkacak. Yapım, izleyicileri bir zamanlar hafta sonlarının vazgeçilmezleri olan çizgi filmlerin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaracak.

12. Bekle Bizi Vahşi Doğa Ne Zaman Çıkacak?

Film, 10 Aralık 2021'de çıkacak. Bekle Bizi Vahşi Doğa, insanların onlara sanki birer canavarmış gibi baktığı sürüngen evinde kapalı tutulmaktan bıkmasına ve bunun sonucunda hayvanat bahçesinden kaçmak için işe koyulmasına odaklanıyor.

13. Aranyak Ne Zaman Çıkacak?

Aranyak, 10 Aralık 2021'de çıkacak. İki uyumsuz istasyon polisi merkezine alan filmde ikili, şaşırtıcı bir cinayetin ardındaki şüpheli olayları çözmeye çalışırken pek çok şaşırtıcı bulgu ile karşılaşıyor.

14. Gelecek Günlüğü Ne Zaman Netflix'e Gelecek?

Netflix Aralık 2021 takvimi içerisinde yer alması ile pek çok bekleyenini sevindiren Gelecek Günlüğü, 14 Aralık 2021'de Netflix'te yayımlanacak. Birbirini hiç tanımayan iki kişi, kendilerine verilen günlükteki senaryoya bağlı kalarak bir aşk öyküsünü canlandırmak için seçiliyor. Oyuncuların kendi kelimelere dayanan bu yarı kurgusal ilişki, en nihayetinde birbirlerini nasıl gördüğünü etkileyebilecek noktalardan geçmelerine yol açıyor.

15. The Hand of God Netflix'e Ne Zaman Gelecek?

The Hand of God, 15 Aralık 2021'de Netflix'e gelecek. Film, Fabietto Schisa adlı bir gencin hikayesini merkezine alıyor.

16. Kaliforniya'da Noel: Şehir Işıkları Çıkış Tarihi

Kaliforniya'da Noel: Şehir Işıkları, 16 Aralık 2021'de çıkacak. Bir yıl önce birbirine aşık olan Callie ve Joseph, hiç olmadığı kadar mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürürken Joseph'in işi ve ailevi sorumlulukları yüzünden şehre geri dönmesi ile aşkları bir sınavdan geçer.

17. The Witcher 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

The Witcher 2. sezon çıkış tarihi, 17 Aralık 2021 olarak işaretlendi. Yennefer’ın hayatını kaybettiğine ikna olan Rivyalı Geralt, ikinci sezonda Prenses Cirilla'yı en güvenli yer olarak gördüğü Kaer Morhen'e getirir.

18. Emily in Paris 2. Sezon Çıkış Tarihi

Emily in Paris 2. sezon 22 Aralık 2021'de çıkacak. Paris'teki hayatına artık iyice uyum sağlamaya başlayan Emily, şehirle başa çıkma konusunda her geçen gün biraz daha iyiye giderken Fransa'daki yaşamın tuhaflıkları onu hala zorlar.

İlk sezonda kendisini komşusu ile ilk gerçek Fransız arkadaşı ile bir aşk üçgeninin içinde bulan Emily artık kendisi için giderek daha karmaşık bir halan işine odaklanma konusunda kararlıdır. Fransızca dersinde tanıştığı, tıpkı kendisi gibi başka bir ülkeden gelen yeni arkadaşı Emily'de büyük bir merak uyandırır.

19. Geçmişle Dans Ne Zaman Çıkacak?

Geçmişle Dans, 31 Aralık 2021'de Netflix'te yayımlanacak. Netflix Aralık 2021 takvimi içinde en çok dikkat çeken yapımlardan biri olan film, en yakınlarının bile aklına gelmeyecek karanlık sırları olan 3 kişinin hikâyesi üzerinden birini ne kadar iyi tanıyabileceğimizi sorguluyor.

20. Cobra Kai 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Cobra Kai 4. sezon, 31 Aralık 2021'de Netflix'e gelecek. 4. Sezon'da Miyagi-Do ve Kartal Dişi dojo'ları, 18 Yaş Altı All Valley Karate Turnuvası'nda Cobra Kai'ı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Kaybeden tarafın ise karateyi bırakması gerekecek.

Netflix Aralık 2021 takvimi içerisinde yer alan yapımlar yukarıdakilerle sınırlıydı. Sizin aralarından çok beklediğiniz yapımlar varsa bunları aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.