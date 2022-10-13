Netflix Artık Tüm Toplam İzlenme Sayılarını Paylaşacak

Netflix kullanıcıları şu an için akışta en popüler 10 diziyi ve filmi sıralalı bir şekilde görüntüleyebiliyor. Zaman zaman içeriklerinin toplam izlenme sayılarını da paylaşan şirket, yeni bir özelliği kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Netflix bugüne kadar dizi ve filmleri ile ilgili pek çok veriyi paylaşmıştı fakat toplam izlenme sayılarını site içerisinde girmemişti. İzlenme sayısı verilerini kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanan şirket, bu paylaşımı şu an için sadece İngiltere ile sınırlı tutacak.

Toplam İzlenme Sayıları Doğrudan Paylaşılacak

Netflix ve BARB isimli sivil toplum kuruluşu iş birliği ile bu uygulama Kasım ayında devreye girecek. Yerel organizasyon firması BARB, İngiltere ve Birleşik Krallık genelinde TV izlenme oranlarını ölçüyor. Yapılan açıklamada ise Netflix'in ilk kez böyle bir hizmet veren kuruluşa üye olduğu belirtiliyor.

Bir başka reyting ölçme kurumu olan Nielsen'de de Netflix içeriklerinin sıklıkla yer aldığı biliniyor. Fakat bu iki şirket arasında herhangi bir anlaşma bulunmuyor. Netflix'in CEO'larından biri olan Reed Hastings, BARB ile iş birliği yaptıklarına dair şöyle bir açıklamada bulunuyor:

“2019’da Cambridge’de düzenlenen RTS konferansında Netflix’in kitlesinin bağımsız kuruluşlar tarafından ölçülmesine sıcak baktığım fikrini paylaşmıştım. O dönemden bu yana BARB ile temasımız sürüyor ve sonunda bu iş birliğini hayata geçirdiğimiz için mutluyuz."

Netflix izlenme sayısı bilgisi Kasım ayının ikinci haftasında girilecek. BARB aracılığı ile gerçekleşecek olan uygulama şu an için İngiltere ile sınırlı kalacak. Diğer ülkelere bu özelliğin ne zaman geleceğine dair net bir bilgi henüz yer almıyor.