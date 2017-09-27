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  4. Netflix Artık Uçaklarda da Hizmet Verecek

Netflix Artık Uçaklarda da Hizmet Verecek

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Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet

Son yıllarda hızla gelişen Netflix, artık uçaklarda da hizmet verme kararı aldı. Şirket 2018 yılından itibaren anlaşmalı olduğu havayolu firmalarıyla daha az bant genişliği sağlayarak dizi, film izlenilmesine olanak sağlayacak.

Eğer Netflix havayolu şirketleriyle anlaşma sağlayabilirse, uçaklarda ücretsiz internet bağlantıları bulunacak. Bu sayede Netflix kullanıcıları istediği yayınları izleyebilecekler. Ayrıca Netflix üyesi olmayanlara da 30 günlük deneme üyeliği sunulacak. Bu sayede Netflix hem yeni üyelikler kazanacak hem de kullanıcılar için uçak yolculuklarını daha keyifli bir hale getirmiş olacak.

Bunlara ek olarak, Netflix geçtiğimiz yıldan beri kullanıcılarına dizi veya filmleri indirme olanağı sunuyor. Yani bir Netflix kullanıcısı yolculuktan önce istediğini indirip uçakta izleyebiliyor. Ancak bu özellik her yapımda maalesef geçerli değil ve programları indirme konusunda belli sınırlamalar mevcut.

Ayrıca Netflix bu proje kapsamında şimdiye kadar Aeromexico, Qantas ve Virgin Australia havayollları anlaşmaya varmış durumda. Zamanla farklı şirketlerle de anlaşmalar yapacağı düşünülen Netflix, 2015 yılında Virgin America ile işbirliği yapmış ve #NetflixOnboard kampanyasını başlatmıştı. Netflix’in bu kampanyası kapsamında ücretsiz internet özelliği yolculara sunulmuştu.

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