Netflix'in Atiye Dizisine Dava Açıldı: İşte Nedeni

Yazar Buket Uzuner, Netflix yapımı Atiye dizisi hakkında intihal davası açtı. Atiye dizisi neden davalık oldu? İşte detaylar.

Atiye Dizisine Dava Açıldı

BirGün'ün aktardığı habere göre, Yazar Buket Uzuner Atiye dizisi hakkında 2015 yılında yayımladığı Toprak romanının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde intihal davası açtı.

Açılan davanın gerekçesinde, Uzuner’in Tabiat Dörtlemesi olarak bilinen Su, Toprak, Hava, Ateş adlı romanlarının hepsinde ana karakter olan Defne Kaman ve anneannesi Umay Nine'nin dizide izinsiz ve sözleşmesiz kullanıldığı belirtildi.

Atiye Dizisine Daha Önceden de Dava Açılmıştı

Daha önceden de yazar Şengül Boybaş, Dünyanın Uyanışı adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açmıştı.

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