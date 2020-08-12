Netflix'in Atiye Dizisi Davalık Oldu: İşte Sebebi

Netflix'in oldukça popüler yerli dizisi Atiye davalık oldu. Yazar Şengül Boybaş, dava açtı. İşte " Atiye dizisi neden davalık oldu? " sorusunun yanıtı.

Atiye Dizisi Neden Davalık Oldu?

Sputnik'in aktardığı habere göre, Yazar Şengül Boybaş, Dünyanın Uyanışı adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde şu cümlelerin yazdığı söylenmekte:

"Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz."

Atiye Dizisi Konusu

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir.

Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir. Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı 8 bölümlük dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Yürütücü yapımcılığını Onur Güvenatam ile birlikte Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George’un paylaştığı Atiye’yi Nuran Evren Şit kaleme aldı. Yapımcılığını Alex Sutherland’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.