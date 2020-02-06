Netflix, AV1 Formatına Geçiyor! Veri Kullanımı Azalıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, yeni video formatına geçiş yapıyor.

Netflix'in Android Uygulamasında Büyük Değişiklik!

Netflix en verimli ve en kaliteli video akışlarını sağlama konusunda yatırım yapmaya devam ediyor. Netflix, Android'de AV1'i kullanarak video akışına başladığını duyurdu. Bu format yüksek performanslı VP9 türüne göre %20 daha iyi sıkıştırma verimliliği sağlamakta. Yapılan açıklamada AV1 desteğinin VideoLAN, VLC ve FFmpeg toplulukları tarafından oluşturulan ve Açık Medya İttifakı tarafından desteklenen açık kaynaklı dav1d kod çözücüden yararlanıldığı söylendi.

AV1, yalnızca daha az mobil veri tükettiği için değil, telifsiz video kodlama formatının büyük teknoloji oyuncularının desteğine sahip olması nedeniyle oldukça önemli. Netflix, AV1'i tüm platformlarında piyasaya sürmeyi planladığını ve uyumluluğu genişletmek için cihaz ve yonga seti üreticileriyle birlikte çalıştığını açıkladı. AV1 formatı şu anda YouTube'da da kullanılmakta.

Sizler Netflix'in yaptığı değişiklik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi aktarabilir ve hemen aşağıda yer alan bağlantıdan da Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.