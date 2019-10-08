Netflix, Avlu Dizisinin Yayın Tarihini Açıkladı

Netflix tarafından satın alınan Türk dizisi Avlu, çok yakında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Avlu Dizisinin Yayın Tarihi Tarihi Belli Oldu

Star TV üzerinde yayınlanmakta olan ve daha sonrasında Netflix tarafından satın alınan Avlu, 30 Mayıs tarihinde sezon finali yapmıştı. Çok yakın bir zamanda platforma eklenecek olan dizi, 18 Ekim tarihi itibarıyla kullanıcılara sunulacak.

11 Bölümden oluşan ilk sezonunun 18 Ekim tarihinde yayınlanacağı açıklayan şirket, dizinin yeni sezonu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu arada dizinin hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki yayın haklarının alındığını ve yurt dışında yaşayan kişiler için de desteğinin bulunacağını belirtelim. Şirket bu dizi için İngilizce altyazı ve dublaj ile birlikte İspanyolca, Portekizce ve Arapça dil seçeneklerine de yer verecek.

Avlu Dizisinin Konusu

Uzun zamandır eşinden şiddet gören Deniz, bir kavga sırasında eşini vurduğu iddiası ile tutuklanır. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Deniz kendini, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur.