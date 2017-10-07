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Netflix, Aylık Abonelik Ücretini Artırıyor

Netflix, Aylık Abonelik Ücretini Artırıyor
Gökhan Abay
Gökhan Abay İnternet
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Kullanıcılara oturdukları yerden dizi ve film izleme imkanı veren Netflix, aylık abonelik ücretini artıracağını açıkladı. Son yıllarda bu konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan şirketin ABD'deki 52 milyon müşterisinin bu zamdan etkileneceği belirtiliyor.

Zam yapılan planlara bakıldığında, müşterilerin tek bir hesapla iki farklı cihazı kullanabildiği şirketin en popüler planı 1 dolar artırılarak 10.99 dolar olacak. Aynı anda dört farklı cihazda aynı hesabı kullanmaya imkan veren plan ise 2 dolar artırılarak 13.99 dolara müşterilere sunulacak. Tek hesapla sadece tek bir cihazda dizi ve film izlemeye imkan veren temel plan ise aylık 7.99 dolar seviyesinde kalacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Netflix, mevcut müşterilerine 19 Ekim tarihinden itibaren yeni fiyatları haber vereceğini duyurdu. Mevcut planlarını muhafaza etmek, aboneliklerini değiştirmek veya hesaplarını iptal ettirmek isteyenlere ise 30 gün süre verilecek.

Netflix orijinal TV ve film içeriğinin üretimini artırmak için fiyatları artırıyor gibi görünüyor. Çünkü şirket, yıl sonuna kadar orijinal içerikleri için 6 milyar dolar harcayacağını açıkladı. Ayrıca gelecek yıl bu harcama 7 milyar dolara çıkacak. 

Abonelik ücretlerindeki bu zamların Türkiye'deki kullanıcıları etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Eğer bu konuda bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız.

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