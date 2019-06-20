Netflix, Aylık Üyelik Ücretlerine Zam Yaptı

Dünyanın en çok tercih edilen dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, üyelik ücretlerine zam yaptı. Sizler için Netflix'in yeni fiyatlarını derledik.

Netflix Zam Yaptı!

Netflix, Türkiye dahil olmak üzere 20 Avrupa ülkesinde üyelik ücretlerinde artışa gitti. Sessiz sedasız zam yapan Netflix'te yeni ücretler 20 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Netflix’in tüm abonelik planlarında ortalama 2 TL'lik bir artış bulunmakta. Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu.

Netflix tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Dünya genelinde yaratıcı topluluklarla birlikte çalışıyor, nitelikli yapım ve filmlere odaklanıyoruz. Hem yeni dizi ve filmlere hem de ürünümüzü geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlar nedeniyle zaman zaman üyelik ücretlerimizi yeniden düzenliyoruz. İçeriklerimizi mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için fiyat değişikliğini minimumda tutmaya özen gösterdik"

Netflix'ten Yeni Mobil Tarife Yolda

Netflix, mobil odaklı yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor. Sadece telefon ve tablet kullanıcılarının yararlanabileceği mobil tarifesi kapsamında kullanıcıların Temel Paket için verdikleri ücretin yarısını vermesi yeterli olacak. Ancak Netflix'ten yapılmış kesin bir açıklama olmamakla birlikte, sürecin henüz test aşamasında olduğu biliniyor.

Sizler Netflix'in üyelik ücretlerine zam yapması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!