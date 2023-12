Netflix'ten Baldur's Gate 3 Live Action Dizisi veya Filmi Gelebilir!

Geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards 2023 etkinliğinde yılın oyunu seçilen Baldur's Gate 3 ile ilgili heyecanlandıran bir bilgi ortaya çıktı. Netflix'in Baldur's Gate 3 Live Action dizisi ya da filmi üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Netflix, Baldur's Gate 3 Live Action Uyarlaması Üzerinde mi Çalışıyor?

Giant Freakin Robot'taki habere göre Netflix, tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Baldur's Gate 3'ün Live Action uyarlaması için görüşmeler yapıyor. Uyarlamanın dizi mi yoksa film mi olacağı henüz belli değil.

One Piece'in Live Action uyarlamasının elde ettiği başarı göz önünde bulundurulduğunda Baldur's Gate 3 de dizi formatında gelebilir. Netflix'in konu ile ilgili resmî bir açıklamada bulunmadığını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla iddianın doğru olmama ihtimali de mevcut.

Son dönemde izleyicilerle buluşan oyun uyarlamaları arasında The Last of Us, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Pokémon Detective Pikachu ve Super Mario Bros. Movie yer alıyor. En iyi RPG oyunları arasında yer alan Baldur's Gate 3'ün de bu yapımların arasına dahil olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Larian Studios tarafından geliştirilen ve 2023 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen Baldur's Gate 3'ün Live Action uyarlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.