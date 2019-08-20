Netflix Benzeri Yayın Platformu Apple TV + Kasım Ayında Geliyor

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz mart ayında çok fazla ayrıntı vermeden Apple TV + adında yeni bir akış hizmeti başlatacağını duyurmuştu. Ve şimdi, Bloomberg tarafından yayınlanan bir raporda, Netflix benzeri dijital yayın platformunun kasım ayında piyasaya sürüleceği ve aylık 9,99 dolarlık bir ücrete sahip olacağı belirtiliyor.

Donanım ürünlerine olan bağımlılığını azaltmak için hizmet segmentini çeşitlendiren Apple, bu yılın başlarında düzenlediği etkinlikte video odaklı yayın platformu Apple TV + ve abonelik tabanlı dijital oyun servisi Apple Arcade’i tanıtmıştı.

Streaming yayın sektörünün lideri Netflix ile benzer bir yaklaşımı benimseyen Apple TV +, Steven Spielberg, JJ Abrams, Jennifer Aniston ve Jason Momoa gibi Hollywood’un dev isimlerine ev sahipliği yapacak.

Akış hizmetinin bu sonbaharda piyasaya sürüleceğini biliyorduk; ancak tarih ve fiyatlandırma noktasında henüz kesin bilgilere sahip değildik. Ta ki bugüne kadar.

Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre Apple TV, aylık 9,99 dolarlık bir ücretle önümüzdeki kasım ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca servisin ilk 1 aylık kullanımı da ücretsiz olacak.

Apple, mart ayında düzenlediği lansmanda 14 orijinal yapımın tanıtımını yapmıştı. Bunlardan bazıları ilk günden kütüphanedeki yerini alacak. Geri kalanlar ise yavaş yavaş listeye eklenecek. Financial Times ’a göre Cupertinolu şirket, orijinal programlamaya şu ana kadar 6 milyar doların üzerinde para harcadı.

Öte yandan streaming yayın pazarı giderek ısınıyor. Bu nedenle Apple, izleyicileri kendisine çekmek için orijinal içeriğe ve lisanslamaya büyük bir yapmak zorunda kalacak.

Apple TV + servisi ile ilgili daha farklı detaylar gün yüzüne çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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