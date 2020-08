Netflix'e Beyond Good & Evil Filmi Geliyor

Netflix ve Ubisoft işbirliğinin ardından oyun uyarlama bilgileri gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Splinter Cell animesinin geleceği ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Netflix'e Beyond Good & Evil filminin geleceği açıklandı. Beyond Good & Evil, live-action ve animasyon karışımı olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Beyond Good & Evil uyarlamasıyla ilgili detaylar haberimizde.

Beyond Good & Evil Filmi Ne Zaman Yayımlanacak?

Geçtiğimiz günlerde Netflix'e Splinter Cell animesinin geleceği bilgisinin ortaya çıkması herkesi şaşırtmıştı. Dün "NXOnNetflix" Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile birlikte Beyond Good & Evil'ın bir film olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Söz konusu filmin ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Beyond Good & Evil uyarlamasının yönetmenliğini Rob Letterman yapacak. Rob Letterman, daha önce Dedektif Pikachu dahil olmak üzere çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı. Söz konusu filmin senaristi ve oyuncu kadrosuyla ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Ubisoft Film & Television'dan Jason Altman ve Margaret Boykin'in yapımcı olarak görev alacağı belirtiliyor.

Ubisoft tarafından geliştirilen aksiyon-macera türündeki Beyond Good & Evil, ilk olarak 2003 yılında PC, Xbox, PlayStation 2 ve GameCube platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Jade isimli araştırmacı gazetecinin maceralarını konu alan Beyond Good & Evil, her ne kadar keyifli bir oynanış sunsa da ticari anlamda başarısız olmuştu. Ubisoft, 2017 yılında Beyond Good & Evil 2'yi satışa sundu.

Live-action ve animasyon karışımı olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Beyond Good & Evil hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.