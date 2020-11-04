Netflix'in Bir Başkadır Dizisinin Fragmanı Yayında: Hemen İzleyin

Netflix yeni içerikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket yeni dizi hakkında detayları açıkladı. Bir Başkadır isimli yeni dizinin fragmanı paylaşıldı. İşte Netflix Bir Başkadır dizisi fragmanı ve oyuncu kadrosu.

Netflix Bir Başkadır Dizisi Fragmanı Paylaşıldı

Netflix tarafından dizi ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerinden zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak."

12 Kasım 2020'de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak olan dizinin fragmanına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bir Başkadır Dizisi Oyuncu Kadrosu:

Öykü Karayel [Meryem]

Fatih Artman [Yasin]

Funda Eryiğit [Ruhiye]

Defne Kayalar [Peri]

Tülin Özen [Gülbin]

Derya Karadaş [Gülan]

Bige Önal [Hayrunnisa]

Settar Tanrıöğen [Ali Sadi Hoca]

Alican Yücesoy [Sinan]

Nesrin Cavadzade [Melisa]

Öner Erkan [Rezan]

Gökhan Yıkılkan [Hilmi]

Dizinin yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor.

Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmeti ve üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilmekte. Yayınların tamamını reklamsız olarak seyircilere sunulmakta.

Netflix indir butonundan Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.