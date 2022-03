Netflix Bir İkonik Bilim Kurgu Dizisini Daha Kaybetmek Üzere

Netflix aboneleri, bilim kurgunun en sevilen dizilerinden birine veda etmek üzere. 1 Nisan'dan itibaren Star Trek: The Next Generation Netflix'ten ayrılacak. Bu da diziyi izlemek istiyorsanız yalnızca üç haftanız kaldığı anlamına geliyor.

Star Trek: The Next Generation, 1987 yılından 1994'e kadar süren, yedi sezonda 178 bölüme sahip Netflix'in ikonik bilim kurgu dizilerinden biriydi. Başrollerinde Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar Burton ve Denise Crosby'in bulunduğu dizide USS Enterprise'ın Samanyolu galaksisini keşfederken bir dizi maceralarla karşılaşması konu alınmıştı. Dizi büyük popülerliğe ulaşmış, beşinci sezonunda düzenli olarak 12 milyon izleyici çekmişti. Başroldeki karakterler sonraki dört film olan 1994 - Star Trek Generations, 1996 - Star Trek: First Contact, 1998 -Star Trek: Insurrection ve 2002 - Star Trek: Nemesis'te geri dönmüştü.

Bir zamanlar Netflix neredeyse tüm filmleri ve çeşitli TV dizilerini içeren, Star Trek hayranlarının aradığı her şeyi bulabileceği bir yerdi ama zamanla gemiden tek tek ayrılanlar oldu.

Star Trek: The Next Generation Netflix'ten Neden Ayrılıyor?

Aslında serinin hayranları bu durumun yaşanacağını tahmin ediyordur. Netflix, 2021'in Eylül ayının sonunda üç Star Trek serisini kaybetmişti ve Star Trek: The Original Series, Star Trek: Voyager ve Star Trek: Enterprise Netflix'ten ayrılmıştı.

1960'ların sonlarından bu yana Star Trek'e dair her şeyin denetimine sahip Paramount, serideki her şeyi kendi hizmeti Paramount Plus'ta bir araya getiriyor. Serideki birçok içeriğin Paramount Plus'a katılması için anlaşmalar hazırdı ama bazı içerikler için Netflix gibi başka firmalarla yapılan anlaşmaların bitmesi bekleniyordu.

Netflix'te Star Trek ile İlgili İçerik Kaldı mı?

Evet ama yalnızca bir tane, o da Deep Space Nine. Şu anda bu içeriğin Netflix'te yayınlanması için bir son tarih yok ancak Paramount'un Star Trek içerikleri konusundaki stratejisi bu kadar barizken her an ne olacağı belli olmaz.