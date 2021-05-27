Netflix Bir Şeyler Oynat Android'e Geliyor!

Netflix, bir şeyler oynat özelliği ile geçtiğimiz haftalarda film gecelerinin bir parçası olan kararsızlığa TV uygulamasında son vermişti. Dijital yayın platformunun içerisinde yer alan sayısız dizi ve filmin içinden hangisini izleyeceğine karar veremeyen kullanıcıların bir kısmı böylelikle seçimi platformun kendisine bırakabilmişti.

TV uygulamasına gelen son özelliklerden biri olan rastgele film veya dizi başlatma özelliğinin Android'e de geleceğine dair bazı sevindirici gelişmeler ortaya çıktı.

Netflix Bir Şeyler Oynat Android'e Ne Zaman Gelecek?

Netflix, nisan ayında dijital yayın platformunun TV uygulamasına rastgele dizi veya film açma özelliğini getirmişti. İzleyicilerin karar verme sürecini otomatikleştiren yeni özellik, izleyicilere yeni bir kısa yol sundu. Bu özellik TV uygulamasında kullanıma sunulduğunda ilerleyen günlerde Android işletim sistemli akıllı telefonlara da geleceği belirtilmişti.

Engadget tarafından aktarılan bilgilere göre dijital yayın platformu şimdi de özelliği Android'de test ediyor. Yeni özellik şu anda küçük bir grup tarafından test ediliyor. Bu, özelliğin kullanıcıların bir kısmının kullanımına açıldığı anlamına geliyor. Yeni özelliği test etme olanağına sahip olan kişilerden biriyseniz şu adımları takip ederek siz de seçimi platformun kendisine bırakmanın keyfini sürebilirsiniz.

Netflix uygulamasını açın.

Uygulamanın alt kısmında yer alan menüde "Çok Yakında" ile "İndirenler" arasında "Bir Şeyler Oynat" seçeneğinin bulunup bulunmadığını kontrol edin. Seçeneği görüyorsanız üzerine tıklayın.

Seçeneğin üzerine tıkladığınız zaman özellik size daha önce hiç izlemediğiniz bir film ya da diziyi önerecektir. Bu içeriğin konusu başlığın hemen altında yer alır. İçerikten memnun kalmazsanız konunun altında yer alan "Başka Bir Şey Oynat" butonunu kullanarak platformun size başka bir içerik önermesini sağlayabilirsiniz.

Netflix Bir Şeyler Oynat TV'de Nasıl Kullanılır?

Netflix'in TV uygulamasına getirilen son özelliklerden biri olan içerik önerisine iki şekilde ulaşabiliyorsunuz. Özelliği profil adınızın altında veya ekranın sol tarafında yer alan gezinme menüsünde bulabilirsiniz.

Bu özellik, size daha önce izlediğiniz bir film veya diziyi tekrar göstermiyor. İzlediğiniz içerikleri tekrar tekrar izlemek istemiyorsanız bu yeni seçenek özellikle sizin için oldukça faydalı bir seçenek olabilir.