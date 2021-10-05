Netflix Bir Şeyler Oynat Özelliği Android'e Geldi

Netflix Bir Şeyler Oynat özelliği Android kullanıcıları için sunuldu. Popüler dijital yayın hizmetinin sunduğu yeni özellik, kütüphanede yer alan sayısız dizi ve filmin içinden hangisini izleyeceğine karar veremeyen kullanıcılar için harika bir seçenek olabilir.

Netflix Bir Şeyler Oynat Android'de Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tablette yüklü olan Netflix uygulamasını açın.

Uygulamanın alt kısmında yer alan "Bir Şeyler Oynat" seçeneğine dokunun.

Seçeneğin üzerine dokunduğunuz takdirde özellik size daha önce hiç izlemediğiniz bir film ya da diziyi önerecektir. Bu içeriğin konusu başlığın hemen altında yer alır. İçerikten memnun kalmazsanız konunun altında yer alan "Başka Bir Şey Oynat" butonunu kullanarak platformun size başka bir içerik önermesini sağlayabilirsiniz.

Popüler dijital yayın platformu Netflix, "Play Something" yani "Bir Şeyler Oynat" özelliğini ilk olarak nisan ayında test etmeye başladı. Şirket, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek özelliği dünya genelindeki Android kullanıcıları için sundu.

Netflix, geçtiğimiz aylarda dijital yayın platformunun TV uygulamasına rastgele dizi veya film açma özelliğini getirmişti. İzleyicilerin karar verme sürecini otomatikleştiren yeni özellik, henüz tüm iOS kullanıcıları için sunulmadı.

Dijital yayın hizmeti, önümüzdeki aylarda söz konusu özelliği iOS'te de test etmeye başlayacağını açıkladı. Ayrıca Netflix, Fast Laughs isimli TikTok benzeri özelliği ABD, Avustralya, Kanada, İrlanda, Hindistan, Malezya, Filipinler ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere belirli pazarlarda Android cihazlar için kullanıma sunmaya başladı.

Fast Laughs, dijital yayın platformunda eğlenceli içerik arayan film, dizi ve benzeri yapımlar keşfetmek isteyen kişilere dikey olarak kaydırma ve tam ekran video izleme olanağı tanıyor. Kullanıcılar, yeni özelliği kullanırken çeşitli komik içeriklerle karşılaşacak. Bu komik içerikler Kevin Hart’ın stand-up gösterisinden bir parça da olabilir, The Office’ten komik bir parça da olabilir.

Netflix Bir Şeyler Oynat TV'de Nasıl Kullanılır?

Netflix'in TV uygulamasına getirilen son özelliklerden biri olan içerik önerisine iki şekilde ulaşabiliyorsunuz. Özelliği profil adınızın altında veya ekranın sol tarafında yer alan gezinme menüsünde bulabilirsiniz.

Bu özellik, size daha önce izlediğiniz bir film veya diziyi tekrar göstermiyor. İzlediğiniz içerikleri tekrar tekrar izlemek istemiyorsanız bu yeni seçenek özellikle sizin için oldukça faydalı bir seçenek olabilir.