Netflix, Bir Şeyler Oynat Özelliği ile Kararsızlığa Son Veriyor

Netflix, bir şeyler oynat özelliği ile film gecelerinde mutlaka ortaya çıkan kararsızlığa son vermeye başladı. Google'ın "Kendimi Şanslı Hissediyorum" seçeneği ile büyük benzerlik taşıyan yeni seçenek, izleyecek bir şeyler bulamayan kullanıcıların sorununa saniyeler içerisinde çözüm buluyor.

Dijital yayın servisi, geçtiğimiz gün resmi YouTube kanalında yayımlamış olduğu tanıtım videosu ile yeni özelliğin daha önce hiç izlenmeyen yeni dizi ve filmleri otomatik olarak başlatmak için nasıl kullanılabileceği gösterdi. Dijital yayın platformu, yeni özellik ile hangi filmi izlemek istediğine karar veremeyen, izleyecek bir film veya dizi bulamayan kullanıcıların derdine deva olmak istiyor.

Özellik kullanıcılarla buluşturulmadan önce birçok isimle gündeme geldi. Bunlardan biri de "Karışık Oynat" oldu. Yeni özelliğin isminin kararlaştırılması ile kullanıcılarla buluşturulması bir oldu. "Play Something" olarak da bilinen bir şeyler oynatma seçeneği sayesinde kararsızlığınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

Şirket yeni özelliği başlangıçta sadece TV sürümünde kullanıma açıyor fakat Netflix'in özelliği Android sürümünde de test etmeye başlamak gibi bir planı da yok değil. Buna ek olarak özellik henüz oldukça yeni olduğu için mevcut seçenekler arasından bu seçeneği de görmeniz biraz zaman alabilir.

Netflix Bir Şeyler Oynat Özelliği Nedir, Nasıl Kullanılır?

Yeni seçeneği televizyonda kullanmak için ekranın sol tarafındaki gezinme menüsünü kullanabilirsiniz. Bu seçenek, Netflix ana sayfasının hemen altında yer alıyor. Netflix, yeni seçeneği akıllı telefonlarda kullanıma sunduğunda yeni seçeneğe sayfanın alt kısmında yer alan menüden ulaşabileceksiniz fakat bu özelliğin şimdilik Netflix'in TV sürümünde kullanıma açık olduğunu hatırlatalım.

Netflix'te Bu Aralar Neler Popüler?

Yeni seçenek eğer sizde henüz görünmüyorsa popüler içeriklere göz atmayı deneyebilirsiniz. Nisan ayının en popüler Netflix içerikleri şunlardan oluşuyor: