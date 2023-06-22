Netflix, Black Mirror'daki Sahte Netflix Sitesini Açtı!

Netflix'in Black Mirror'da gösterilen kurgusal yayın platformu hayata geçirildi ve site çok geçmeden viral hâline geldi.

Son sezonun ilk bölümünde Netflix benzeri bir site Black Mirror'da olumsuz bir şekilde tasvir edilmiş ancak internette büyük ilgi görmüştü. Başlangıçta olaya sessiz kalan Netflix, nihayet "Streamberry.tv" adlı bölümde görülen gerçek içerik platformunu açarak ilginç bir hamlede bulundu.

"You Are Awful" Görseli Oluşturabilirsiniz

Web sitesi, dizide gösterilenin aynısı olacak şekilde titizlikle tasarlanmış gibi görünüyor. Ayrıca Streamberry.tv'de yer alan "You Are Awful" adlı yapım için "youareawful.com" adlı yeni bir web sitesi de açılmış durumda.

Ziyaretçiler isimlerini ve fotoğraflarını göndererek kişiselleştirilmiş "You Are Awful" görsellerine sahip olabiliyor.

Siz de açılan siteyi streamberry.tv adresinden ziyaret edebilir ve kendinize özgü kişiselleştirilmiş "You Are Awful" görselinizi oluşturabilirsiniz.