Netflix, Black Mirror'daki Sahte Netflix Sitesini Açtı!
Black Mirror'un son sezonunun ilk bölümünde gösterilen sahte Netflix sitesi gerçekten açıldı. İşte detaylar!
Netflix'in Black Mirror'da gösterilen kurgusal yayın platformu hayata geçirildi ve site çok geçmeden viral hâline geldi.
Son sezonun ilk bölümünde Netflix benzeri bir site Black Mirror'da olumsuz bir şekilde tasvir edilmiş ancak internette büyük ilgi görmüştü. Başlangıçta olaya sessiz kalan Netflix, nihayet "Streamberry.tv" adlı bölümde görülen gerçek içerik platformunu açarak ilginç bir hamlede bulundu.
"You Are Awful" Görseli Oluşturabilirsiniz
Web sitesi, dizide gösterilenin aynısı olacak şekilde titizlikle tasarlanmış gibi görünüyor. Ayrıca Streamberry.tv'de yer alan "You Are Awful" adlı yapım için "youareawful.com" adlı yeni bir web sitesi de açılmış durumda.
Ziyaretçiler isimlerini ve fotoğraflarını göndererek kişiselleştirilmiş "You Are Awful" görsellerine sahip olabiliyor.
Siz de açılan siteyi streamberry.tv adresinden ziyaret edebilir ve kendinize özgü kişiselleştirilmiş "You Are Awful" görselinizi oluşturabilirsiniz.
Netflix Ekibi Köpek Balığı Saldırısına Uğradı
Gezegenimiz II'nin prodüksiyon ekibi Hawaii adalarında belgesel çekimi sırasında köpekbalıklarının saldırısına uğradı. Yapımcılığını Alastair Fothergill ve Keith Scholey’ın üstlendiği Gezegenimiz II belgeseli ekibi hayati bir tehlike atlattı.
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