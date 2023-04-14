Netflix'in Yerli Filmi Boğa Boğa'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı

Başrolde ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit'in bulunduğu Netflix'in yeni yerli Boğa Boğa filmi, 42. İstanbul Film Festivali'nde izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ülkemizde oldukça popüler yayın akış hizmeti Netflix'te de yayınlanacak filmin konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgiler daha önce ortaya çıkmıştı. Bugünse filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Senaristliğini ünlü yazar Hakan Günday'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak'ın oturduğu Netflix yerli filmi Boğa Boğa'nın yeni fragmanı filme olan heyecanı daha da artırdı.

Boğa Boğa Yeni Fragmanı

Boğa Boğa Konusu

İstanbullu bir iş adamı olan Yalın, finansal bir skandalın ardından eşi Beyaz ile birlikte Assos'a yerleşir. Huzur ararken hayatı kabusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğu anlar.

Boğa Boğa Oyuncuları