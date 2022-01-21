Netflix Büyüme Hedefini Yakalayamadı, Hisseleri Yüzde 20’den Fazla Değer Kaybetti

Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip ücretli platform Netflix, 2021’in son çeyreğinde beklediği satış rakamlarına ulaşamadı. Netflix’in yatırımcıları şirketin yeterince hızlı abone kazanamamasından dolayı endişe duyuyor ve bu endişe de paniğe neden oluyor. Şirketin, 2021’de hedeflediği abone sayısına ulaşamadığını açıklamasının ardından, Netflix’in hisseleri yüzde 20 oranında değer kaybı yaşadı.

CNBC’de yer alan habere göre; yüzde 20 oranında yaşanan değer kaybının ardından şirketin hisseleri dibe vurdu. Netflix, 2020 Haziran ayından bu yana en düşük hisse değerini gördü. Netflix’in öngördüğü abone sayısı 2021’in son çeyreği için 222.06 milyon olarak açıklanmıştı ancak şirketin yayımlanan finans raporunda ücretli abone sayısının 221.84 milyon olduğu görüldü.

Hedeflenen abone sayısı ile elde edilen abone sayısı arasında oldukça az bir fark olsa da, bu durum yatırımcıların endişelenmesine engel olamadı. Yatırımcıların en büyük endişesi ise Netflix’in yeni abone bulma konusundaki yol haritalarının yeterli olmaması. Bunun yanında yatırımcılar, şirketin ABD pazarındaki performansından da büyük endişe duyuyor.

'Artan Rekabet Marjinal Büyümemizi Biraz Etkiliyor'

Yayımlanan finans raporunda, bir süre önce ABD’deki abonelik ücretlerine yapılan zamdan bahsedilmedi bunun yerine raporda, ‘Bir Şeyler Oynat’ özelliği üzerinde durulduğu ve bu özelliğin öne çıkarıldığı görüldü. Netflix yatırımcı toplantısından önce bir açıklamada bulunarak yatırımcıların endişelerini gidermeye çalıştı.

Netflix’in açıklamasında; ‘Artan rekabet marjinal büyümemizi biraz etkiliyor olsa da, rakip servislerin faaliyete geçtiği her ülke ve bölgede büyümeyi sürdürüyoruz. Bu durum eğlence dünyasındaki en büyük fırsatın klasik televizyondan çevrimiçi yayıncılığa geçiş olduğu konusundaki inancımızı tazeliyor. Hizmetimizi geliştirmeyi sürdürmemiz durumunda Netflix’in önünde büyümek için muazzam bir alan bulunuyor.’ ifadelerine yer verdi.

Şirketin açıkladığı tahminlere göre, Netflix’in abone sayısındaki artış önümüzdeki çeyrekte de az olacak. Netflix, 2022’nin ilk çeyreğini 2.5 milyon yeni aboneyle kapatmayı bekliyor. Ancak yine de birçok insan her ay Netflix’e abone olarak ücret ödemeye devam ediyor. Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 16 oranında artış gösterirken, ücretli üyeliklerin aylık artış oranı ise yüzde 9 olarak açıklandı.

Bunun yanında, Netflix geride bıraktığımız son çeyrekte en çok izlenen filmleri arasına giren ‘Red Notice’ ve ‘Don’t Look Up’ı izleyicilerle buluşturdu. Buna rağmen şirketin büyüme hızında yaşanan düşüşün yatırımcılar arasında endişeye neden olması hiç de yersiz gibi durmuyor.