Netflix Abone Sayısında Büyümeyi Sürdürüyor: Şifre Paylaşımını Engellemek İşe Yaramış!

Netflix son mali sonuçlarını açıklayarak bu yılın Ocak - Mart dönemi için gelir ve ücretli üyeliklerde artış olduğunu ortaya koydu. Şirket sonuçlardan memnun olduğunu ve şifre paylaşımını engelleyen "ücretli paylaşım" özelliğinin deneme pazarları olan Kanada, Yeni Zelanda, İspanya ve Portekiz'de memnuniyet verici sonuçlar verdiğini açıkladı. Bu nedenle şirket 2. çeyrekte bu özelliği daha fazla pazara yaymayı planlıyor.

Gelir yıllık bazda %4 artış gösterdi ki bu da çeyrek başı tahminlerine göre beklenen bir gelişmeydi. Faaliyet geliri, "devam eden gider yönetimi ve işe alım ve içerik harcamalarının zamanlaması" nedeniyle 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldı.

Mali yılın geri kalanı için görünüm karışık. Ücretli paylaşımın daha fazla pazarda uygulanmasının gecikmesi nedeniyle, üyelik büyümesi ve gelir avantajının bir kısmı 2. çeyreğe dâhil olmak yerine 3. çeyreğe taşınacak. Faaliyet kârı ve gelirin, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle sabit kalması ya da biraz düşmesi bekleniyor.

Netflix Şifre Paylaşımı Engellemelerini Diğer Bölgelere Yaymaya Başlıyor

Şirketin yeni reklam planı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların ilgisini çekmeye başladı ve Netflix bugünden itibaren bu planı Kanada ve İspanya'ya da genişletiyor. Şirket ayrıca Latin Amerika'daki testleri sırasında olduğu gibi, hesap paylaşımını kısıtlamanın diğer pazarlarda da "bir iptal tepkisi" görebileceğinin farkında ancak birçok kişinin kendi hesaplarını etkinleştireceğinden ve mevcut üyelerin "ekstra üye" ekleme seçeneğini kullanacağından emin.

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